लॉर्ड्स में टीम इंडिया की जीत के बाद बॉलीवुड गाने पर हुआ डांस, लंदन की सड़कों पर धमाकेदार जश्न का Video

नई दिल्ली. 16 अगस्त 2021 का दिन भारतीय क्रिकेट टीम और फैन्स के लिए यादगार दिन है. सभी बाधाओं को दूर करते हुए विराट कोहली (Virat Kohli) की अगुवाई वाली टीम ने एक आश्चर्यजनक बदलाव किया और ‘क्रिकेट के मक्का’ लॉर्ड्स (Lord’s Test) में एक यादगार जीत दर्ज की. अंतिम दिन के खेल के पहले घंटे के बाद यह स्पष्ट था कि भारत इंग्लैंड (India vs England) के लिए चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित नहीं करेगा, लेकिन जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) और मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) ने अनुभवी क्रिकेटरों की तरह बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 89 रन की शानदार साझेदारी की. भारत को अंततः विपक्षी टीम को ढेर करने के लिए पर्याप्त ओवर देने के लिए पारी घोषित करनी पड़ी.

जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी की शानदार बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजों और पूरी टीम का जोश सातवें आसमान पर था. गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और इंग्लैंड को 52 से कम ओवरों में 120 रन पर रोक कर 151 रन से बेहतरीन जीत हासिल की. ऐसे में कोई आश्चर्य नहीं कि ब्रिटेन में भारतीय प्रशंसक खुश थे, क्योंकि उन्होंने एक ऐतिहासिक स्थल पर इतिहास बनते देखा. भारतीय फैन्स ने इस जीत का जश्न बेहद खास अंदाज में मनाया. उन्होंने सड़कों ‘सात समुंदर’ जैसे गानों पर जमकर डांस किया.

इस दौरान ट्रैफिक भी जाम था. पुलिस भी जनता को सड़क के बीच में न नाचने के लिए कह रही थी. सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. हालांकि, हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन भारतीय फैन्स का यूके की सड़कों पर इस तरह जश्न मनाने का अंदाज काफी पसंद किया जा रहा है.

After India’s win against England at Lord’s, people were dancing on ‘Saat Samundar’ on the street in UK.#IndvsEng #ChakdeIndia pic.twitter.com/AEBymae1S8

— Dr. Ashish Belwal (@drsuperstar1680) August 18, 2021