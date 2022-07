IND vs ENG, 3rd ODI: सीरीज फतह करने के लिए ब्लू आर्मी तैयार, मैदान में कुछ इस तरह तैयार हुई रणनीति, VIDEO

लंदन. भारत और इंग्लैंड (India vs England) के बीच जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी एवं निर्णायक मुकाबला रविवार को ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. आज के मुकाबले में जिस टीम को जीत मिलेगी. उसका एकदिवसीय सीरीज पर कब्जा होगा. दोनों ही टीमें आज के मुकाबले के लिए जी जान के साथ जुड़ी हुई हैं. इस बीच बीसीसीआई ने भारतीय खिलाड़ियों का एक वीडियो अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है. इस वीडियो में सभी खिलाड़ी सर्वप्रथम मैदान में जाते हुए नजर आ रहे हैं. शेयर किए गए वीडियो में किंग कोहली को भी दिखाया गया है. कोहली टीम के मौजूदा मुख्य कोच राहुल द्रविड़ के साथ मैदान में गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे हैं. इसके अलावा कैप्टन रोहित शर्मा भी अपने साथी सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के साथ किसी बात पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं.

बीसीसीआई द्वारा शेयर किए गए वीडियो में सभी खिलाड़ी मैदान में पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान एक छड़ कैप्टन रोहित शर्मा को फुटबॉल खेलते हुए भी देखा गया. इसके अलावा पूर्व कप्तान विराट कोहली बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर की देखरेख में अपनी बल्लेबाजी तकनिकी पर काम करते हुए नजर आए. बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के इस वीडियो को शेयर करते हुए इसके कैप्शन में लिखा है, ‘इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में अंतिम वनडे मुकाबले के लिए टीम इंडिया तैयार.’

