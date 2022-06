IND vs ENG: बुमराह के पास जूते खरीदने के नहीं थे पैसे, अब बनने जा रहे टीम इंडिया के कप्तान, VIDEO

नई दिल्ली. जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) को पहली बार टीम इंडिया की कमान मिलने जा रही है. इंग्लैंड के खिलाफ (IND vs ENG) 1 जुलाई से एजबेस्टन में होने वाले टेस्ट में वे कमान संभाल सकते हैं. नियमित कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) कोरोना पॉजिटिव होने के कारण अभी आइसोलेशन में हैं और उनके खेलने की उम्मीद काफी कम है. कपिल देव के बाद बुमराह भारतीय टीम की कप्तानी करने वाले पहले तेज गेंदबाज बनेंगे. कपिल ने अंतिम बार 1987 में टीम की कमान संभाली थी. यानी 35 साल बाद यह संयोग बना है. बुमराह ने 2016 में इंटरनेशनल डेब्यू किया था. पिछले दिनों साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में पहली बार ऋषभ पंत को और आयरलैंड के खिलाफ हार्दिक पंड्या को कप्तानी करने का मौका मिला था.

जसप्रीत बुमराह के क्रिकेट में आने की कहानी अधिकतर खिलाड़ियों की तरह बेहद संघर्ष वाली रही है. जब वे 5 साल के थे, तब उनके पिता की मौत हो गई थी. मुंबई इंडियंस से बात करते हुए उनकी मां दलजीत बुमराह ने पिछले दिनों बताया था, अक्सर मैं दोपहर में सोती थी. लेकिन वह इस दौरान मुझे काफी परेशान करता था. उसने गेंद से काफी परेशान किया. इस दौरान जसप्रीत बुमराह ने कहा कि मेरे पास सिर्फ एक जोड़ी जूते और एक ही जोड़ी टी-शर्ट थे. मैं उन्हें धोता था और बार-बार इसी का उपयोग करता था. जब आप छोटे होते हैं, तो इस तरह की कहानियां सुनते हैं. ऐसा कई लोगों के साथ होता है और मैं वास्तव में इस दौर से गुजरा.

“Talent can come from anywhere and reach the pinnacle of success.”

📹 Watch the transformational journey of @Jaspritbumrah93 from a rookie to a world-beater 🏆#OneFamily #CricketMeriJaan #LeaderInSport #LeadersWeek #NitaAmbani @ril_foundation pic.twitter.com/hFUqvQnHSv

— Mumbai Indians (@mipaltan) October 9, 2019