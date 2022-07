IND vs ENG: भुवनेश्वर ने पहले ही ओवर में दिया चकमा, इंग्लिश कप्तान हुए बोल्ड, VIDEO

नई दिल्ली. भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) नई गेंद से अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं. वे गेंद स्विंग कराने में माहिर हैं और टी20 के पहले 6 ओवर के पावरप्ले में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं. इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में (IND vs ENG) एक बार फिर इस गेंदबाज ने टीम को बड़ी सफलता दिलाई. जोस बटलर (Jos Buttler) टी20 के विस्फोटक बल्लेबाजों से एक हैं. उन्होंने पिछले दिनों आईपीएल 2022 में 4 शतक के सहारे 850 से अधिक रन भी बनाए थे. लेकिन भारतीय तेज गेंदबाज के आगे वे पहले मैच में फेल रहे. टीम इंडिया ने यह मुकाबला 50 रन से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. भारत ने पहले खेलते हुए 198 रन बनाए थे. जवाब में इंग्लैंड की टीम 148 रन बनाकर आउट हो गई.

इंग्लिश पारी का पहला ओवर भुवनेश्वर कुमार ने डाला. ओपनर बल्लेबाज जेसन रॉय पहली 3 गेंद पर रन नहीं बना सके. चौथी गेंद पर उन्होंने मिडविकेट पर एक रन लिया. 5वीं गेंद पर कप्तान जोस बटलर पहली बार खेलने आए और इन स्विंग गेंद पर बोल्ड होकर चलते बने. गेंद उनके शरीर से लगती हुई स्टंप ले उड़ी. वे टी20 इंटरनेशनल में 5वीं बार शून्य पर आउट हुए. लेकिन इस दौरान वे एक शतक और 15 अर्धशतक के सहारे 2100 से अधिक रन बना चुके हैं. स्ट्राइक रेट 141 का है.

