IND vs ENG: जसप्रीत बुमराह को गालियां दी, सिर पर गेंद मारी, फिर शमी के साथ मिलकर लगाया शानदार अर्धशतक

लॉर्ड्स. जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) और मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) ने दूसरे टेस्ट में (IND vs ENG) मेजबान इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया है. मैच के पांचवें और अंतिम दिन सोमवार को एक समय टीम इंडिया (Team India) 209 पर 8 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी. लेकिन बुमराह और शमी ने 9वें विकेट के लिए 77 रन की नाबाद साझेदारी करके शानदार वापसी कराई. लंच तक टीम इंडिया ने 8 विकेट पर 286 रन बना लिए थे. इस तरह से कुल बढ़त 259 रन की हो गई है.

जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी 9वें विकेट के लिए अब तक 77 रन जोड़ चुके हैं. यह 9वें विकेट के लिए इंग्लैंड में किसी भारतीय जोड़ी की सबसे बड़ी साझेदारी है. इससे पहले कपिल देव और मदन लाल ने 1982 में 66 रन जोड़े थे. हालांकि बुमराह के लिए बल्लेबाजी आसान नहीं रही. बुमराह के सिर पर बाउंसर गेंद लगी. फिर पारी के 92वें ओवर में इंग्लिश तेज गेंदबाज मार्क वुड ने बुमराह को कुछ कहा और बुमराह ने जवाब भी दिया. इसके बाद जोस बटलर ने बुमराह को कुछ कहा, इससे बुमराह नाराज हो गए. इंग्लैंड के कप्तान जो रूट काे भी बुमराह ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया. लेकिन उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से अंग्रेजों को अधिक परेशान किया.

A partnership to remember for ages for @Jaspritbumrah93 & @MdShami11 on the field and a rousing welcome back to the dressing room from #TeamIndia.

What a moment this at Lord’s 👏👏👏#ENGvIND pic.twitter.com/biRa32CDTt

