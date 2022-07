IND vs ENG: बुमराह को 2 बार ओवर में 7 गेंद डालनी पड़ी, दोनों बार मिला विकेट, VIDEO

बर्मिंघम. जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) की शानदार गेंदबाजी के दम पर टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत कर ली है. कप्तान बुमराह ने इंग्लैंड के टॉप-3 बल्लेबाजों को सिर्फ 44 रन पर पवेलियन भेज दिया है. टीम इंडिया ने 5वें टेस्ट की पहली पारी में 416 रन बनाए हैं. बारिश के कारण खेल रोके जाने तक इंग्लैंड ने 15.1 ओवर 3 विकेट पर 60 रन बना लिए हैं. जो रूट 19 और जॉनी बेयरस्टो 6 रन बनाकर खेल रहे हैं. बारिश के कारण मैच को 3 बार रोकना पड़ा. भारत की ओर से दूसरे दिन रवींद्र जडेजा ने शतक जड़ा. पहले दिन ऋषभ पंत ने शानदार शतकीय पारी खेली थी. भारतीय टीम 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे है.

जसप्रीत बुमराह के लिए शनिवार को दूसरा दिन बेहद भाग्यशाली रहा. उन्होंने 2 ओवर में नोबॉल डाली. यानी 2 बार उन्हें ओवर में 7 गेंद डालनी. दोनों ही ओवरों की इस अतिरिक्त गेंद पर उन्हें विकेट मिला. तीसरे ओवर की छठी गेंद पर एलेक्स लीस ने 2 रन बनाए. यह नोबॉल थी. लेकिन वे अगली गेंद पर बोल्ड हो गए. उन्होंने 9 गेंद पर 6 रन बनाए. इसके बाद दूसरे ओपनर बल्लेबाज जैक क्रॉले भी बड़ी पारी नहीं खेल सके. वे 17 गेंद पर 9 रन बनाकर बुमराह का दूसरा शिकार हुए.

