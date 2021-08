IND vs ENG: केएल राहुल ने कहा- टेस्ट क्रिकेट मेरे दिल के करीब, बाहर होना निराशाजनक था

लॉर्ड्स. केएल राहुल (KL Rahul) को मौजूदा टेस्ट सीरीज में मौका मिलना आसान नहीं था. लेकिन पहले टेस्ट (IND vs ENG) से पहले मयंक अग्रवाल चोटिल हो गए. ऐसे में केएल राहुल को प्लेइंग-11 में जगह मिल गई. पहले टेस्ट की पहली पारी में उन्हाेंने 84 रन बनाए. फिर लॉर्ड्स पर खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में उन्होंने शानदार शतक लगाया. इसकी बदौलत टीम इंडिया (Team India) ने पहली पारी में 364 रन का स्कोर बनाया. दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर इंग्लैंड ने पहली पारी में 3 विकेट पर 119 रन बना लिए थे. कप्तान जो रूट 48 रन बनाकर नाबाद हैं.

केएल राहुल ने 129 रन बनाए. वे लॉर्ड्स मैदान पर शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय ओपनर हैं. 31 साल बाद किसी भारतीय ओपनर ने यह कारनामा किया. लेकिन दो साल तक टेस्ट टीम से बाहर रहने वाले केएल राहुल ने बीसीसीआई टीवी से कहा कि टेस्ट क्रिकेट मेरे दिल के करीब है, इसलिए बाहर होना निराशाजनक था. हालांकि मैं इसके लिए किसी को दोष नहीं देना चाहता. रोहित शर्मा से बात करते हुए उन्होंने कहा, ‘शतक लगाना बहुत खास है. यह इसलिए नहीं कि मैंने लार्ड्स में शतक जड़ा. इससे खुशी और बढ़ जाती है. मैं पिछले कुछ वर्षों से टेस्ट क्रिकेट से दूर था.’

