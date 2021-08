IND vs ENG: जॉनी बेयरस्टो के विकेट पर विराट कोहली ने रोहित शर्मा को लगाया गले, फैन्स ने यूं किया रिएक्ट

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स टेस्ट (Lords Test) के अंतिम दिन इंग्लैंड (India vs England) के शानदार खेल दिखाते हुए जीत को अपनी झोली में डाल लिया. जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) और मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) ने भारत के लिए नौवें विकेट की शानदार साझेदारी की. इसके बाद भारत ने अपनी पारी घोषित कर दी और मेजबान टीम को अपनी इच्छाशक्ति के साथ खेलने के लिए आमंत्रित किया. इंग्लैंड की बल्लेलबाजी के दौरान भारतीय गेंदबाजों ने शानदार खेल दिखाया और इंग्लिश बल्लेबाजी लाइनअप को ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया. इंग्लैंड की बल्लेबाजी के दौरान एक दिल छू लेने वाला नजारा भी दिखा, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है.

जब इंग्लैंड बल्लेबाजी कर रहा था, विराट कोहली (Virat Kohli) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के बीच एक पल ने इंटरनेट पर सभी का ध्यान खींचा. शीर्ष क्रम को भारतीय तेज गेंदबाजों ने पहले ही आउट कर दिया था. एकमात्र बल्लेबाज जो भारत को ज्यादा परेशान कर सकता था, वह था- जो रूट. हालांकि, उन्हें जसप्रीत बुमराह ने जल्दी वापस पवेलियन भेज दिया, जिसमें विराट कोहली ने कैच लपका. इससे पहले जॉनी बेयरस्टो (Jonny Bairstow) को इशांत शर्मा ने आउट किया, जहां कोहली द्वारा लिए गए एक डीआरएस ने भारत के पक्ष में परिणाम दिया. इस सफलता के बाद विराट कोहली ने रोहित शर्मा को प्यार से गले लगा लिया.

बता दें कि कई दौरों पर ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं, जिन्होंने इन दो महान बल्लेबाजों के बीच दरार का संकेत दिया था. हालांकि, दोनों ने एक-दूसरे से जुड़े विषयों पर भी बेबाकी से काम किया है. जहां इस मामले पर काफी बातें हो चुकी हैं, वहीं दोनों के गर्मजोशी भरे इस गले मिलने ने उनके कई फैन्स को खामोश कर दिया.

That kohli – Rohit hug at the end ❤️❤️#ENGvIND #engvsindia pic.twitter.com/KXv0hGB5eX

— (@VamsiChunchu_) August 16, 2021