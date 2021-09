IND vs ENG: भारत की जीत के बाद मोहम्मद कैफ ने निभाया वादा, किया नागिन डांस

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) के ‘नागिन डांस’ का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. हालांकि, इस नागिन डांस के वीडियो को खुद मोहम्मद कैफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है. फैन्स को यह वीडियो काफी पसंद आ रहा है और वे इस पर जमकर कमेंट्स भी कर रहे हैं. कैफ ने इस वीडियो को ओवल टेस्ट में भारत की जीत के बाद शेयर किया है. कैफ ने इस वीडियो को यह कहते हुए शेयर किया है कि यह डांस उन्होंने भाई लोग की फरमाइश पर किया है.

दरअसल, भारत और इंग्लैंड (India vs England) के बीच ओवल में खेले जा रहे सीरीज के चौथे टेस्ट के दौरान मोहम्मद कैफ और वीरेंद्र सहवाग कमेंट्री कर रहे थे. उस दौरान एक दर्शक ने उन्हें याद दिलाया कि वह श्रीलंका और भारत के बीच खेले थे, इस सीरीज के दौरान एक वादा किया गया था. कैफ ने कहा था कि अगर टीम इंडिया इंग्लैंड में जीतती है तो वह नागिन डांस करेंगे. अब कैफ ने अपने उसी वादे को पूरा करते हुए नागिन डांस कर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

IND vs ENG: विराट कोहली अंतिम टेस्ट में जीत दिलाने वाले गेंदबाज को कर सकते हैं बाहर! टीम में बदलाव तय

मोहम्मद कैफ ने नागिन डांस के इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, ”भाई लोग आप की फरमाइश पे… भारत की जीत के लिए कुछ भी, चाहे कितना भी अजीब क्यों न हो…”

भाई लोग आप की फरमाइश पे |

Anything for an India victory, no matter how awkward 🙂 pic.twitter.com/aSgGA1pUQE

— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) September 7, 2021