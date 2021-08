IND vs ENG: मोहम्मद शमी के अवतार को देखते रह गए लोग, 92 मीटर लंबा छक्का जड़ पूरा किया था पचासा

नई दिल्ली. मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) की पहचान दुनिया के बेहतरीन तेज गेंदबाजों में होती है. लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट (IND vs ENG Lords Test) में उनका ऐसा अवतार नजर आया कि लोग देखते ही रह गए. शमी ने अपनी बल्लेबाजी से इंग्लिश टीम के छक्के छुड़ा दिए. उन्होंने टेस्ट के आखिरी दिन 70 गेंद में नाबाद 56 रन की पारी खेली. उन्होंने अपनी इस पारी में 6 चौके और 1 छक्का लगाया. लेकिन उनका एक ही छक्का इंग्लैंड टीम के हौसले पस्त करने के लिए काफी रहा. उन्होंने इस छक्के के जरिए ही अपना अर्धशतक पूरा किया.

मोईन अली (Moeen Ali) भारतीय पारी का 106वां ओवर फेंक रहे थे. उनकी दूसरी गेंद पर शमी ने चौका जड़ा और वो 44 रन पर पहुंच गए. मोईन ने अपने इस ओवर की तीसरी गेंद फ्लाइटेड फेंकी. लेकिन शमी ने आगे बढ़कर डीप मिडविकेट की तरफ हवाई शॉट खेला. गेंद पूरे 92 मीटर दूर जाकर स्टैंड्स में गिरी. इस छक्के के जरिए शमी ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया.

उनका यह अवतार न सिर्फ भारतीय क्रिकेट फैंस को पसंद आया, बल्कि पूर्व दिग्गज भी उनका यह शॉट देखकर हैरान रह गए. लक्ष्मण ने उनकी इस पारी को लेकर लिखा- वाह मजा आ गया!. बीसीसीआई ने भी शमी को इस पारी के लिए बधाई दी.

A humongous six brings up the 50 for Shami, along with a huge round of applause at Lords! 🇮🇳

