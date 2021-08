IND vs ENG: टीम इंडिया और इंग्लैंड के खिलाड़ी लाल टोपी के साथ उतरे, यह है पूरा मामला

लॉर्ड्स. भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट (IND vs ENG) लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है. दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन दोनों टीम के खिलाड़ी लाल रंग में नजर आए. विराट कोहली समेत टीम इंडिया और इंग्लैंड टीम के खिलाड़ी लाल रंग की टोपी पहनकर मैच खेलने उतरे. मैदान भी लाल रंग से रंगा हुआ था. मैच की पहली पारी में टीम इंडिया ने 364 रन बनाए. जवाब में मेजबान इंग्लैंड ने 23 रन पर दो विकेट खो दिए हैं.

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एंड्रयू स्ट्रॉस की पत्नी रूथ स्ट्रॉस (Ruth Strauss) की कैंसर से मौत हो गई थी. इसी के बाद रूथ स्ट्रास फाउंडेशन (Ruth Strauss Foundation) अस्तित्व में आया. इसी की मदद के लिए खिलाड़ी लाल रंग की टोपी में दिखे. फाउंडेशन लंग कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एंड्रयू स्ट्रॉस ही इस फाउंडेशन को चलते हैं. 2018 में एंड्रयू स्ट्रॉस की पत्नी की मौत हुई थी. फाउंडेशन जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए फंड जुटाता है, ताकि उनकी मदद की जा सके.

