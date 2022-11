T20 World Cup 2022: रोहित शर्मा की चोट पर आया बड़ा अपडेट, प्रैक्टिस के दौरान बांह पर लगी थी गेंद

एडिलेड. भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ टी20 विश्व कप सेमीफाइनल से पहले बड़ी परेशानी से बच गई है. मंगलवार (8 नवंबर) को अभ्यास सत्र के दौरान कप्तान रोहित शर्मा की बांह में तेजी से गेंद लगी, लेकिन चोट गंभीर नहीं है. रोहित अभ्यास की सामान्य ड्रिल कर रहे थे. वह एडिलेड ओवल में टीम के थ्रोडाउन विशेषज्ञ एस रघु का सामना कर रहे थे, जब एक शार्ट पिच गेंद तेजी से उछलकर उनकी दाहिनी बांह पर लगी.

भारतीय कप्तान पुल शॉट खेलने के प्रयास में चूक गए और गेंद तेजी से उनकी बांह पर जा लगी. साफ दिख रहा था कि उन्हें काफी दर्द है और वह तुरंत ही अभ्यास सत्र छोड़कर चले गए. हालांकि उन्होंने आइस पैक लगाने के बाद फिर से अभ्यास किया. टीम सूत्रों ने कहा कि कप्तान फिट है और उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ गुरुवार को सेमीफाइनल मैच में खेलना चाहिए.

T20 World Cup 2022: सेमीफाइनल से पहले जोस बटलर ने रोहित शर्मा को लेकर कही बड़ी बात

सूत्रों ने गोपनीयता की शर्त पर पीटीआई से कहा, ”जब उन्होंने दोबारा बल्लेबाजी की तो वह किसी तरह से असहज महसूस नहीं कर रहे थे. सीटी स्कैन या एक्सरे करवाने की जरूरत नहीं लगती है. इसके अलावा हमारे पास मैच से पहले एक दिन का समय है जिसमें वैकल्पिक अभ्यास ही होगा. यह चोट अभी गंभीर नजर नहीं आ रही है.” रोहित चोट लगने के बाद दूर से जब अभ्यास सत्र देख रहे थे तो काफी परेशान लग रहे थे. मानसिक अनुकूलन कोच पैडी अपटन ने इस बीच उनके साथ बात की.

IND vs ENG: इंग्लैंड को सेमीफाइनल से पहले मिला पासा पलटने वाला खिलाड़ी, लगा चुका है 130 छक्के

आइस पैक लगाने और कुछ देर तक विश्राम करने के बाद रोहित ने फिर से अभ्यास शुरू किया. लेकिन थ्रोडाउन विशेषज्ञ को निर्देश दिए गए कि वह तेजी से गेंद न करें और इस बीच भारतीय कप्तान ने अधिकतर रक्षात्मक शॉट ही खेले ताकि यह पता चल सके कि उनके हाथ का मूवमेंट सही है या नहीं.

It would seem all is well #RohitSharma #INDvENG #T20WorldCup @cricbuzz pic.twitter.com/zUUtNPpiG3

Chilled out guys 😊 captain is fine and batting now. In fact now hitting better now. #RohitSharma #crickettwitter pic.twitter.com/YgHIvhYltU

— Vimal कुमार (@Vimalwa) November 8, 2022