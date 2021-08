IND vs ENG: खिलाड़ी और फैंस कैंसर पीड़ितों की मदद में उतरे, रिकॉर्ड 12 करोड़ रुपए जुटाए

लॉर्ड्स. दूसरे टेस्ट के दौरान (IND vs ENG) भारत और इंग्लैंड के खिलाड़ी रेड कैप में दिखे थे. कैंसर पीड़ितों को सपोर्ट करने के लिए रूथ स्ट्राॅस फाउंडेशन (Ruth Strauss Foundation) ने यह पहल की थी. इस मुहिम को खिलाड़ी और फैंस की ओर से भरपूर समर्थन भी मिला. टेस्ट के दौरान फाउंडेशन ने लगभग 12 करोड़ रुपए जुटाए. यह फाउंडेशन की ओर से मैच के दौरान जुटाई गई अब तक की सबसे अधिक राशि भी है.

मैच के दूसरे दिन पूरा लॉर्ड्स मैदान लाल रंग में रंगा हुआ था. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एंड्रयू स्ट्रॉस की पत्नी रूथ स्ट्रॉस (Ruth Strauss) की कैंसर से मौत हो गई थी. इसी के बाद रूथ स्ट्राॅस फाउंडेशन (Ruth Strauss Foundation) बनाया गया. इसी की मदद के लिए खिलाड़ी लाल रंग की टोपी में दिखे थे. फाउंडेशन लंग कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एंड्रयू स्ट्रॉस ही इस फाउंडेशन को चलते हैं. 2018 में एंड्रयू स्ट्रॉस की पत्नी की मौत हुई थी. फाउंडेशन जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए फंड जुटाता है, ताकि उनकी मदद की जा सके.

