VIDEO: शोएब अख्तर का भारत की हार पर तंज, कहा- आपसे मेलबर्न में मिलना चाहते थे, लेकिन...

नई दिल्ली. टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड से 10 विकेट की करारी हार के बाद भारत की हर तरफ आलोचना हो रही है. नॉकआउट मुकाबले में एक बार फिर से टीम इंडिया फिसड्डी साबित हुई और इंग्लैंड ने उसे आसानी से हरा दिया. भारतीय गेंदबाज इंग्लैंड के ओपनर के सामने असहाय नजर आए. इसके साथ ही भारत का 15 साल बाद टी20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना एक बार फिर से चकनाचूर हो गया. वहीं अब इंग्लैंड फाइनल में मेलबर्न में पाकिस्तान से दो-दो हाथ करेगी. पाकिस्तान ने पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी.

रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शोएब अख्तर ने भारत की हार पर तंज किया है. अख्तर ने वीडियो शेयर करते हुए कहा, ”भारत बहुत गंदा खेला है, उसका हारना डिजर्व करता था, वह फाइनल में पहुंचने लायक नहीं खेले. इंडिया ने बहुत गंदे तरीके से फेंटा खाया है. भारतीय गेंदबाजी बुरी तरह से एक्सपोज हुई. यहां पर कोई एक्सप्रेस फास्ट बॉलर नहीं है. कंडीसन अच्छी हो तो वह अच्छी बॉलिंग करते हैं. हम आपसे मिलना चाहते थे मेलबर्न में, लेकिन अब तो ऐसा नहीं होगा. हां, फाइनल के बाद आप मिलना चाहेंगे तो हम हाजिर हो जाएंगे. लेकिन इस पर बात फाइनल के बाद होगी.”

Embarrassing loss for India. Bowling badly exposed. No meet up in Melbourne unfortunately. pic.twitter.com/HG6ubq1Oi4

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) November 10, 2022