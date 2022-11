VIDEO: कोहली सेमीफाइनल से पहले घायल, हर्षल पटेल की गेंद लगने के बाद पिच पर ही बैठ गए

नई दिल्ली. विराट कोहली (Virat Kohli) ने टी20 वर्ल्ड कप के 8वें सीजन में अब तक बल्ले से बेहतरीन प्रदर्शन किया है. उन्होंने अर्धशतक के सहारे 200 से अधिक रन बनाए हैं. इस कारण टीम सुपर-12 के (T20 World Cup) 5 में से 4 मैच जीतने में सफल रही. टीम इंडिया वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में कल इंग्लैंड से (IND vs ENG) भिड़ने को तैयार है. इस बड़े मैच से पहले बुधवार को कोहली प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हो गए. तेज गेंदबाज हर्षल पटेल की गेंद उनकी जांघ पर लगी. इससे पहले कप्तान रोहित शर्मा भी मंगलवार को चोटिल हो गए थे. हालांकि उन्होंने आज कहा कि वे सेमीफाइनल के लिए पूरी तरह फिट हैं.

विराट कोहली ने बुधवार को लंबे समय तक प्रैक्टिस की. इस दौरान तेज गेंदबाज हर्षल पटेल की एक गेंद उनकी जांघ पर लग गई. इस कारण वे काफी दर्द में थे और पिच पर ही बैठ गए. हालांकि चोट अधिक गंभीर नहीं है. बाद में वे फैंस के साथ सेल्फी लेते नजर आए. मालूम हो कि कोहली टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने पहले ही मैच में पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 82 रन बनाकर भारत को रोमांचक जीत दिलाई थी.

Scary moment for Virat Kohli, Harshal Patel ball hit him in the nets. pic.twitter.com/iIUyit9XgL

— Aru★ (@Aru_Ro45) November 9, 2022