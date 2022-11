VIDEO: एडिलेड में हुआ टीम इंडिया का स्पेशल स्वागत, विराट के लिए फैन्स ने गाया दिल छू लेने वाला गाना

नई दिल्ली. आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 के सुपर 12 राउंड की ग्रुप 2 प्वॉइंट टेबल में टॉप पर रहने के बाद टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है. अब उनका सामना गुरुवार (10 नवंबर) को एडिलेड ओवल में ब्लॉकबस्टर मैच में इंग्लैंड से होगा. ग्रुप चरण में भारत ने इंग्लैंड से बेहतर प्रदर्शन किया है. भारतीय टीम को यह सुनिश्चित करना होगा कि जोस बटलर और स्टोक्स सेमीफाइनल मैच में फॉर्म में नहीं लौटे, क्योंकि यह दोनों खिलाड़ी उनके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं.

इस बीच इंग्लैंड से मुकाबले के लिए ‘मैन इन ब्लू’ एडिलेड पहुंच गई है, जहां भारतीय फैन्स ने बहुत ही स्पेशल तरीके से टीम इंडिया का स्वागत किया. ‘फैंस इंडिया’ के नाम से जाने जाने वाले एक समूह ने रोहित शर्मा एंड कंपनी के एडिलेड पहुंचने पर गाजे-बाजे के साथ उनका स्वागत किया. इसी के साथ फैन्स ने विराट कोहली के लिए एक दिल को छू लेने वाला गीत भी गाया, जो अब तक टूर्नामेंट में असाधारण प्रदर्शन करते रहे हैं.

विश्व कप के आधिकारिक प्रसारक स्टार स्पोर्ट्स इंडिया ने सोशल मीडिया पर टीम इंडिया के जबरदस्त स्वागत का यह शानदार वीडियो साझा किया है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को फैन्स बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं. नेटिजेन्स ने उन प्रशंसकों की भी तारीफ की है, जिन्होंने टीम इंडिया का शानदार स्वागत करने की कोशिश की है.

Team India fans are bringing the songs to #BelieveInBlue! 💙

Check out how they welcomed the #MenInBlue at Adelaide, and cheer for 🇮🇳 in ICC Men’s #T20WorldCup 2022, Semi-Final 2: #INDvENG | Thursday, 12 PM | Star Sports & Disney+Hotstar pic.twitter.com/Ry2DE7lnhQ

— Star Sports (@StarSportsIndia) November 7, 2022