IND vs ENG: टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री यॉर्कर, बाउंसर, बीमर को मिस कर रहे, जानिए क्यों

नई दिल्ली. टीम इंडिया (Team India) को 25 अगस्त यानी बुधवार से इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट की सीरीज का तीसरा मुकाबला हेडिंग्ले (IND vs ENG 3rd Headlingley Test) में खेलना है. लेकिन, कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) को अभी से ही यॉर्कर, बाउंसर, और बीमर की चिंता सता रही है. हैरान मत होइए, इसका हेडिंग्ले टेस्ट से कोई लेना-देना नहीं है. ना ही यह कोच शास्त्री की किसी रणनीति का हिस्सा है. बल्कि यह उनके पेट डॉग के नाम हैं, जिनकी उन्हें याद सता रही है.

शास्त्री ने ट्विटर अकाउंट पर अपने पालतू डॉग्स का वीडियो शेयर किया है. इसके साथ उन्होंने मजेदार कैप्शन लिखा- मेरे दोस्तों बाउंसर, बीमर, फ्लिपर, स्किपर और यॉर्कर भारत के पश्चिमी तट पर सनी डे पर अपना लंच करते हुए. आपकी याद आ रही है. जल्द ही मिलते हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे पालतू डॉग मजे से अपना लंच कर रहे हैं.

My buddies Bouncer, Beamer, Flipper, Skipper, Yorker tucking in to their lunch on a rare sunny day on the west coast in India . Miss you guys . See you soon pic.twitter.com/lA8XC9P0eb

— Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) August 23, 2021