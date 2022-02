India vs England U19 world cup 2022 Live Score: इंग्लैंड ने टॉस जीता, भारतीय टीम पहले गेंदबाजी करेगी

Ind vs England U19 world cup 2022 Live Score Updates: भारत और इंग्लैंड के बीच अंडर-19 वर्ल्ड कप (India vs England U-19 World Cup Final) का फाइनल आज होना है. यश धुल (India vs ENG फाइनल Live Score) की अगुआई वाली टीम इंडिया ने मौजूदा टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाया है. टीम ने अब तक खेले सभी 5 मुकाबले जीते हैं. वहीं इंग्लैंड की टीम भी अब तक अपराजेय (IND vs ENG फाइनल Live Score) रही है. भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को जबकि इंग्लैंड ने अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बनाई. 4 बार की चैंपियन टीम इंडिया (देखें भारत vs ENG फाइनल) खिताब जीतने की प्रबल दावेदार है. वहीं इंग्लैंड ने भी 24 साल बाद फाइनल में जगह बनाकर भारत को चेतावनी दे दी है. दोनों के बीच रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है. यश धुल (Yash Dhull) दिल्ली के हैं. ऐसे में एक बार फिर उनसे खिताब की उम्मीद होगी. दिल्ली के विराट कोहली और उन्मुक्त चंद जीत दिला चुके हैं.

भारत और इंग्‍लैंड के बीच मैच किस समय शुरू होगा?

भारत और इंग्‍लैंड के बीच मैच भारतीय समयानुसार शाम 6.30 बजे खेला जाएगा.

भारत और इंग्‍लैंड के बीच मैच कहां होगा?

भारत और इंग्‍लैंड के बीच मैच एंटीगा के सर विवियन रिचर्ड स्‍टेडियम में खेला जाएगा.

भारत और इंग्‍लैंड के बीच मैच का लाइव प्रसारण कहां देखें?

भारत और इंग्‍लैंड के बीच मैच का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा.

भारत और इंग्‍लैंड के मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

भारत और इंग्‍लैंड की लाइव स्ट्रीमिंग हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इसके साथ ही आप लाइव अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट https://hindi.news18.com/cricket/ को फॉलो कर सकते हैं.

टीमें इस प्रकार हैं :

भारत: यश धुल (कप्तान), शेख राशिद (उप कप्तान), दिनेश बाना, राज बावा, अनीश्वर गौतम, राजवर्धन हेंगारगेकर, हरनूर सिंह, मानव पारख, विक्की ओस्तवाल, अंगकृष रघुवंशी, रवि कुमार, आराध्य यादव, गर्व सांगवान, सिद्धार्थ यादव, निशांत सिंधु, कौशल तांबे और वासु वत्स.

इंग्लैंड : टॉम प्रीस्ट ( कप्तान), जॉर्ज बेल, जोशुआ बॉयडेन, एलेक्स होर्टन, रेहान अहमद, जेम्स सेल्स, जॉर्ज थॉमस, थॉमस एस्पिनवाल, नाथन बर्नवेल, जैकब बेथेल, जेम्स कोलेस, विलियम लक्सटन, जेम्स रियू, फतेह सिंह, बेंजामिन क्लिफ.