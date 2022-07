IND vs ENG: विराट कोहली को 23 साल के गेंदबाज ने दिया चकमा, ऐसे भेजा पवेलियन, VIDEO

बर्मिंघम. विराट कोहली (Virat Kohli) एक बार फिर बड़ी पारी नहीं खेल सके. इंग्लैंड के खिलाफ (IND vs ENG) शुक्रवार से शुरू हुए 5वें टेस्ट की पहली पारी में पूर्व भारतीय कप्तान सिर्फ 11 रन बना सके. समाचार लिखे जाने तक भारत ने 29 ओवर में 105 रन पर 5 विकेट गंवा दिए हैं. ऋषभ पंत 16 और रवींद्र जडेजा 4 रन बनाकर खेल रहे हैं. मैच में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. उन्हें टीम के गेंदबाजों ने मैच में अच्छी शुरुआत दिलाई है. टेस्ट सीरीज में अभी टीम इंडिया 2-1 से आगे है. अब इंग्लिश टीम यह मुकाबला जीतकर सीरीज बराबर करना चाहेगी. भारतीय टीम एजबेस्टन में अब तक एक भी टेस्ट नहीं जीत सकी है.

विराट कोहली एक बार फिर ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद पर आउट हुए. बारिश के कारण दूसरे सेशन का खेल शुरू हुआ, तो इंग्लिश तेज गेंदबाजों ने इसका पूरा फायदा उठाया. कोहली 11 रन बनाकर तेज गेंदबाज मैथ्यू पॉट्स की गेंद पर आउट हुए. वे ऑफ स्टंप के बाहर जाकर गेंद को छोड़ने का प्रयास कर रहे थे. लेकिन गेंद उनके बल्ले से लगकर विकेट से टकरा गई. उन्होंने 19 गेंद का सामना किया और 2 चौके लगाए. वे 3 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट से शतक नहीं लगा सके हैं.

