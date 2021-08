IND vs ENG: विराट कोहली ने एंडरसन की मैदान पर ही लगाई क्लास, बोले- बुमराह मत समझना

लॉर्ड्स. कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) आक्रामक व्यवहार के लिए जाने जाते है. दूसरे टेस्ट (IND vs ENG) के दौरान भी ऐसा वाकया देखने को मिला. वे इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन (James Anderson) से मैदान पर ही भिड़ गए. इसका वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है. टीम इंडिया (Team India) ने पहली पारी में 364 रन बनाए. जवाब में इंग्लैंड ने 391 रन का स्कोर खड़ा किया. समाचार लिखे जाने तक टीम इंडिया ने चौथे दिन रविवार को दूसरी पारी में 3 विकेट पर 93 रन बना लिए थे.

टीम इंडिया की दूसरी पारी के 16वें ओवर की चौथी गेंद के दौरान यह घटना हुई. जेम्स एंडरसन गेंद फेंकने के बाद पिच के बीच में दौड़ने लगे. इसके बाद दूसरे छोर पर खड़े कप्तान विराट कोहली एंडरसन पर बरस पड़े और कहा कि यह पिच है. आपके घर की बैकयार्ड नहीं कि आप बीच में दौड़ रहे हैं. दोनों के बीच हुई कहा-सुनी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इससे पहले तीसरे दिन बल्लेबाजी के दौरान एंडरसन को जसप्रीत बुमराह ने अपनी बाउंसर से काफी परेशान किया था. एंडरसन और बुमराह के बीच भी कहा-सुनी हुई थी. कोहली ने यह भी कहा कि मुझे बुमराह मत समझना. हालांकि विराट बल्ले से कुछ कमाल नहीं कर सके और दूसरी पारी में सिर्फ 20 रन बना सके. एंडरसन ने पहली पारी में भारत के 5 विकेट झटके थे. कोहली ने पहली पारीमें 42 रन बनाए थे.

The battle between Virat Kohli and James Anderson.#ENGvIND pic.twitter.com/E7IJB7o80W

— Mr.Cricket (@MrCricketR) August 15, 2021