IND vs ENG: विराट कोहली के DRS लेने के फैसले ने बदला लॉर्ड्स टेस्ट का पासा, देखें वीडियो

नई दिल्ली. भारत ने इंग्लैंड को लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट (IND vs ENG Lords Test) में 151 रन से हराकर 5 टेस्ट की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली. आखिरी दिन मोहम्मद शमी (Mohammad Shami) और जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने 9वें विकेट के लिए नाबाद 89 रन की पार्टनरशिप की. इस दौरान शमी ने अपना अर्धशतक पूरा किया. इसके बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली ने 298 रन पर 8 विकेट के स्कोर पर दूसरी पारी घोषित कर दी. इंग्लैंड को जीतने के लिए 272 रन का लक्ष्य मिला.

बल्ले से धमाल मचाने के बाद शमी और बुमराह की जोड़ी ने इंग्लैंड की दूसरी पारी में गेंद से भी कमाल दिखाया. दोनों ने इंग्लैंड के ओपनर्स रोरी बर्न्स (Rory Burns) और डॉम सिब्ली (Dom Sibley) को बिना खाता खोले ही पवेलियन भेज दिया. 1 रन के भीतर ही इंग्लैंड के 2 विकेट गिर गए थे. इसके बाद तो भारतीय गेंदबाजों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक-एक कर विकेट लेते चले गए.

विराट के एक फैसले से बदला मैच का रुख

लॉर्ड्स टेस्ट के पांचवें दिन टी-ब्रेक से एक ओवर पहले कोहली के एक फैससे से मैच का पलड़ा पूरी तरह भारत की तरफ झुक गया. यह ओवर इशांत शर्मा फेंक रहे थे और तब जॉनी बेयरस्टो (Jonny Bairstow) और इंग्लिश कप्तान जो रूट (Joe Root) क्रीज पर थे. इस ओवर की आखिरी गेंद पर बेयरस्टो स्ट्राइक पर थे. इशांत की एक अंदर आती गेंद सीधे बेयरस्टो के पैड्स पर लगी. इशांत और भारतीय टीम ने एलबीडब्ल्यू की अपील की. लेकिन अंपायर ने इसे खारिज कर दिया. इस सीरीज में डीआरएस को लेकर उतने सफल नहीं रहे कोहली ने रिव्यू लेने का फैसला किया.

Celebration after #Bairstow wicket show how intensified is the game.#INDvENG #ViratKohli #IshantSharma pic.twitter.com/itnufNgcOc

— शुभांकर मिश्रा (@shubhankrmishra) August 16, 2021