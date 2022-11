VIDEO: वॉशिंगटन सुंदर का बेजोड़ शॉट, गिरकर भी गेंद को भेजा बाउंड्री के पार, देखें खास वीडियो

नई दिल्ली. टीम इंडिया (Team India) ने वनडे सीरीज में बेहतरीन आगाज किया है. शिखर धवन (Shikhar Dhawan), श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल के अर्धशतक के सहारे भारत ने पहले मैच में 7 विकेट पर 306 रन का अच्छा स्कोर बनाया है. इससे पहले टी20 सीरीज (IND sv NZ) को भी भारत ने 1-0 से जीता था. मैच में वॉशिंगटन सुंदर (Washington Sundar) 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे और 230 के अधिक के स्ट्राइक रेट से रन बनाए. इस कारण टीम 300 से अधिक का स्कोर बनाने में सफल रही. उन्होंने 16 गेंद पर नाबाद 37 रन बनाए. 3 चौका और 3 छक्का जड़ा.

वॉशिंगटन सुंदर ने 49वें ओवर की 5वीं गेंद पर मैट हेनरी पर गजब का शॉट खेला. तेज गेंदबाज हेनरी ने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डाली. उन्होंने इस पर लगभग गिरते हुए शॉर्ट फाइन लेग पर चौका जड़ दिया. अंतिम गेंद पर सुंदर ने छक्का लगाया और ओवर में कुल 17 रन बटोरे. उन्होंने अपनी 37 रन की पारी में 30 रन तो सिर्फ बाउंड्री से बटोरे. यह उनके वनडे करियर का बेस्ट स्कोर है. इससे पहले 33 रन सर्वश्रेष्ठ स्कोर था.

can you blame us for making the obvious ‘ ‘ pun for this Washi batting video?

Watch the 1st #NZvIND ODI, LIVE & EXCLUSIVE on Prime Video: https://t.co/3btfvTeRUG@Sundarwashi5 #NZvINDonPrime #CricketOnPrime pic.twitter.com/pBVvRBAmZP

— prime video IN (@PrimeVideoIN) November 25, 2022