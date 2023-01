IND vs NZ 1st T20I Live Score : कॉनवे-एलन ने 2 ओवर में बनाए 23 रन, हार्दिक-अर्शदीप की हुई ठुकाई

भारत बनाम न्‍यूजीलैंड: यहां देखें टी20 ट्रॉफी का पहला लुक

India vs New Zealand, 1st T20I : हार्दिक पंड्या श्रीलंका की तर्ज पर ही इस साल अपनी कप्‍तानी में दूसरी सीरीज भी जीतना चाहेंगे. उन्‍हें युवाओं से भरी टीम इस सीरीज में भी दी गई है.

The Two Captains pose with the silverware ahead of the 1st T20I in Ranchi.#INDvNZ @mastercardindia pic.twitter.com/O4uJv2Viip

— BCCI (@BCCI) January 27, 2023