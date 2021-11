IND vs NZ: चेतेश्वर पुजारा कानपुर टेस्ट में खेलेंगे बड़ी पारी! राहुल द्रविड़ ने कराई है तैयारी; देखिए -Video

नई दिल्ली. भारत और न्यूजीलैंड के बीच गुरुवार से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम (IND vs NZ Kanpur Test) में 2 टेस्ट की सीरीज का पहला मुकाबला शुरू होगा. इस टेस्ट में विराट कोहली, रोहित शर्मा (Rohit Sharma) जैसे अनुभवी बल्लेबाज नहीं खेल रहे हैं. ऐसे में चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) पर दोहरी जिम्मेदारी होगी. एक तो वो टीम के उप-कप्तान होंगे और दूसरा बल्लेबाजी की अहम कड़ी. इसलिए हेड कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) ट्रेनिंग सेशन में सबसे ज्यादा वक्त पुजारा के साथ ही बिताते नजर आए. इससे जुड़ा एक वीडियो बीसीसीआई ने शेयर किया है. इसमें द्रविड़ भारतीय उप-कप्तान को नेट्स पर ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं.

बीसीसीआई ने अपने ट्विटर अकाउंट पर राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) की ऑफ स्पिन गेंदबाजी का 21 सेकंड का वीडियो शेयर किया. इस वीडियो के कैप्शन में बीसीसीआई ने लिखा- “वह क्षण जब टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने नेट्स पर गेंदबाजी की.” दरअसल, कानपुर के ग्रीन पार्क मैदान की पिच हमेशा से ही स्पिन गेंदबाजों की मददगार रही है. इस टेस्ट में भी पिच का मिजाज ऐसा ही रह सकता है. भारतीय टीम में अनुभवी बल्लेबाजों की कमी है. ऐसे में पुजारा के कंधों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी है. इसलिए द्रविड़ कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रहे हैं और उन्होंने नेट्स पर एक घंटे से ज्यादा का वक्त अकेले पुजारा के साथ बिताया.

– – ?

That moment when #TeamIndia Head Coach Rahul Dravid rolled his arm over in the nets. #INDvNZ @Paytm pic.twitter.com/97YzcKJBq3

— BCCI (@BCCI) November 24, 2021