IND vs NZ 1st Test: मोहम्मद सिराज कानपुर टेस्ट में खेलेंगे या नहीं? चोट को लेकर आया अपडेट

नई दिल्ली. टीम इंडिया के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ गुरुवार से शुरू हो रहे कानपुर टेस्ट (IND vs NZ Kanpur 1st Test) से पहले अच्छी खबर आई है. इस टेस्ट से पहले मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) की फिटनेस को लेकर भारतीय टीम मैनेजमेंट चिंतित था. क्योंकि उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ जयपुर में पहले टी20 में गेंदबाजी के दौरान हाथ में चोट लग गई थी. इसी वजह से वो रांची और कोलकाता टी20 में भी नहीं खेले थे. हालांकि, बुधवार को उन्होंने टीम के ट्रेनिंग सेशन में प्रोटेक्टिव ग्लव्स पहनकर गेंदबाजी की.

बीसीसीआई ने इसका एक वीडियो शेयर किया है. इसमें मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) नेट्स में गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं. इस दौरान वो किसी तकलीफ में नजर नहीं आए और पूरी रफ्तार से गेंदबाजी की. ऐसे में भारतीय टीम मैनेजमेंट ने राहत की सांस ली होगी. हालांकि, उनके हाथ में पट्टी बंधी हुई नजर आई. ऐसे में यह साफ नहीं हुआ है कि वो 100 फीसदी फिट हैं या नहीं. सिराज को पहले टेस्ट में खिलाने का फैसला गुरुवार सुबह ही होगा.

Getting match ready 👌 👌#TeamIndia get into the groove for the first @Paytm #INDvNZ Test in Kanpur 🎥 🔽 pic.twitter.com/etYceLxAeD

— BCCI (@BCCI) November 24, 2021