IND vs NZ, 2nd T20I: रांची पिच का हाल और मौसम का कैसा रहेगा मिजाज, जानें यहां

IND vs NZ Dream 11 Team Prediction: इन 11 खिलाड़ियों पर आप लगा सकते हैं दांव

नई दिल्ली. जयपुर में रोमांचक जीत के बाद भारत आज शाम यानी 19 नवंबर को रांची के जेएससीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम परिसर में न्यूजीलैंड की मेजबानी (India vs New Zealand) करेगा. ‘मेन इन ब्लू’ ने तीन मैचों की टी20 इंटरेशनल सीरीज के दूसरे मैच से पहले 1-0 की बढ़त बना ली है. भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ 2nd T20I) के बीच सीरीज का दूसरा मैच रांची में खेला जाएगा. इसके बाद तीसरे मैच के लिए टीम कोलकाता रवाना होगी, जो ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा. भारत बीच के ओवरों में अपने प्रदर्शन में सुधार करना चाहेगा. उन्होंने सवाई मानसिंह स्टेडियम में दोनों पारियों में अच्छी शुरुआत की, लेकिन बीच के ओवरों में न्यूजीलैंड को मुकाबले में वापस आने दिया.

भारत और न्यूजीलैंड के लिए जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स (JSCA International Stadium Complex) की पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी रही है. यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा और रात में खेला जाएगा. Weather.com की रिपोर्ट के अनुसार, 19 नवंबर को भारत के रांची शहर का तापमान दिन के दौरान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस और रात में 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा. रांची द्वारा आयोजित टी20 इंटरनेशनल में भारत का 100% जीत का रिकॉर्ड है.

पिच रिपोर्ट:

रांची के जेएससीए स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अच्छी रही है. आयोजन स्थल पर औसत स्कोर 152 है और इससे पता चलता है कि बल्ले और गेंद के बीच एक समान मुकाबला हो सकता है. शाम को ओस हो सकती है और इसलिए, जैसा कि हाल के दिनों में चलन रहा है, टॉस जीतने वाला कप्तान पहले गेंदबाजी करने का विकल्प चुन सकता है.

मौसम का मिजाज:

भारत में सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और इसलिए स्थितियां धुंधली होंगी. बारिश की कोई संभावना नहीं है. आर्द्रता के साथ तापमान औसतन 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. हवा की गति करीब 12 किमी प्रति घंटा होगी. चूंकि दूसरा टी20 मैच शाम का है, इसलिए ड्यू फैक्टर लगभग 9 प्रतिशत है.

पिच इतिहास:

टी20 मैच खेले गए: 2

पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीता: 1

बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीता: 1

मैच टाई: 0

उच्चतम व्यक्तिगत स्कोर: 51 रन- शिखर धवन बनाम श्रीलंका, 2016

सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़े: 3/14 – रविचंद्रन अश्विन बनाम श्रीलंका, 2016

औसत पहली पारी का स्कोर: 157

JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, रांची – भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच आंकड़े 2017

रांची में आयोजित पिछले टी20 इंटरनेशनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को डकर्थ लुईस नियम के जरिये नौ विकेट से हराया था. ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण मिला और बारिश के कारण मैच बाधित होने से पहले 18.4 ओवर में 118/8 रन बनाए थे. भारत को मैच जीतने के लिए छह ओवर में 48 रन का लक्ष्य मिला. विराट कोहली की 14 गेंदों में 22 * ​​की पारी ने घरेलू टीम को 5.3 ओवर में जीत दिलाने में मदद की. उस मैच में सिर्फ तीन छक्के लगे थे. एरॉन फिंच 40 से ज्यादा रन बनाने वाले इकलौते बल्लेबाज थे.

मैच में कुल नौ विकेट गिरे, जिसमें से तीन स्पिनरों ने लिए थे. कुलदीप यादव ने चार ओवर में 2/16 के अपने स्पेल के लिए ‘मैन ऑफ द मैच’ का पुरस्कार जीता था.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन कुछ ऐसी हो सकती है:

भारत की प्लेइंग XI: रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वेंकटेश अय्यर, अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर.

न्यूजीलैंड की प्लेइंग XI: मार्टिन गप्टिल, डेरिल मिचेल, मार्क चैपमैन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, जेम्स नीशम, मिशेल सेंटनर, लॉकी फर्ग्यूसन, ईश सोढ़ी, ट्रेंट बोल्ट, टिम साउथी (कप्तान).

