VIDEO: हार्दिक पंड्या का ‘अजूबा’ कैच, न्यूजीलैंड का किया काम-तमाम, वीडियो कर देगा हैरान

नई दिल्ली. हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) ने एक बार फिर अपनी अहमियत साबित की. न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में (IND vs NZ) उन्होंने एक बेहतरीन कैच पकड़ा. इस कैच ने मैच का रुख ही बदल दिया है. 3 मैचों की सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे है. रायपुर में खेले जा रहे दूसरे मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. जवाब में कीवी टीम ने एक समय 15 रन 5 विकेट खो दिए थे. समाचार लिखे जाने तक न्यूजीलैंड ने 28 ओवर में 95 रन पर 6 विकेट खो दिए थे. माेहम्मद शमी ने अब तक 3 विकेट लिए हैं. अब तक आउट होने वाले 6 बैटर्स में 5 दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच सके.

न्यूजीलैंड पारी का 10वां ओवर हार्दिक पंड्या डालने आए. चौथी गेंद पर डेवॉन कॉनवे शॉट खेलते गए. लेकिन वे शॉट को जमीन में नहीं रख सके. पंड्या ने एक हाथ से डाइव करते हुए बेहतरीन कैच पकड़ा. कॉनवे 16 गेंद पर 7 रन बनाकर आउट हुए. एक चौका लगाया. यह कीवी टीम का चौथा विकेट था. पहले वनडे में भी वे कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके थे और 10 रन बनाकर आउट हो गए थे. भारत आने से पहले कॉनवे ने पाकिस्तान में टीम को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण रोल निभाया था. उन्होंने एक शतक और एक अर्धशतक के सहारे 153 रन बनाए थे और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे.

Talk about a stunning grab! @hardikpandya7 took a BEAUT of a catch on his own bowling #TeamIndia | #INDvNZ | @mastercardindia pic.twitter.com/saJB6FcurA

— BCCI (@BCCI) January 21, 2023