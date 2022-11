IND vs NZ 3rd ODI: आउट होने के बाद ड्रेसिंग रूम में मेडिकल हेल्प लेते दिखाई दिए ऋषभ पंत

नई दिल्ली: पिछले कुछ मैचों में खराब प्रदर्शन करने के बाद ऋषभ पंत (Rishabh Pant) बुधवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में भी फ्लॉप साबित हुए. वह 16 गेंदों में मात्र 10 रन बनाकर आउट हो गए. हालांकि, आउट होने के बाद वह ड्रेसिंग रूम में ट्रीटमेंट कराते नज़र आए. ऋषभ पंत बल्लेबाजी करते हुए फिट दिखाई दे रहे थे, लेकिन वह आउट होने के बाद ट्रीटमेंट कराते नज़र आए. ऋषभ पंत दोनों वनडे मुकाबले में बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहे. वह जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ शतक जड़ने के बाद एक बार भी बड़ा स्कोर नहीं कर सके हैं.

Rishabh Pant is spotted seeking medical help in the dressing room. Hope he is fine

: Amazon Prime pic.twitter.com/DrpyZjV3px

— CricTracker (@Cricketracker) November 30, 2022