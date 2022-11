IND vs NZ 3rd ODI: श्रेयस अय्यर ने बनाया रिकॉर्ड, 34 साल बाद अनचाहा कारनामा भी कर बैठे

नई दिल्‍ली. भारत और न्‍यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच बुधवार को क्राइस्टचर्च (Christchurch) के हेगले ओवल (Hagley Oval) मैदान में वनडे सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच खेला जा रहा है. टॉस जीतकर कीवी कप्‍तान केन विलियम्‍सन ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. सलामी बल्‍लेबाज शुभमन गिल का विकेट जल्‍दी गिरने के बाद श्रेयस अय्यर नंबर 3 पर बल्‍लेबाजी करने आए और एक छोर पर डट गए. आउट होने से पहले उन्‍होंने 59 गेंद में 49 रन की पारी खेली. इसमें आठ चौके शामिल थे. श्रेयस ने इस दौरान एक उपलब्धि के साथ ही अनचाहा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया.

मध्‍यक्रम के बल्‍लेबाज श्रेयस अय्यर 32 वनडे मैचों में सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्‍लेबाज बन गए हैं. उन्‍होंने अब तक 1428 रन बनाए हैं. उनसे पहले शिखर धवन ने 32 वनडे मैचों में 1275, केएल राहुल ने 1251, नवजोत सिंह सिद्धू ने 1246, विराट कोहली ने 1245 और एमएस धोनी ने 1153 रन बनाए थे.

शानदार कवर ड्राइव से दिलाई विराट की याद

श्रेयस अय्यर ने मैदान में आते ही पहली गेंद पर एडम मिलने को शानदार कवर ड्राइव के जरिए चौका जड़ा. इस शॉट से उन्होंने विराट कोहली की याद दिला दी. श्रेयस ने अगले ही ओवर मैट हेनरी की गेंद पर दमदार स्ट्रेट ड्राइव भी खेली. दर्शकों ने इस शॉट पर तालियां बजा उनकी हौसलाअफजाई की. अय्यर ने न्‍यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में भी 76 गेंद में 80 रन की शानदार पारी खेली थी.

SHREYAS IYER:

Dismissed for 49 – the first Indian to be dismissed for 49 in an ODI against New Zealand. Kapil Dev finished 49* at Sharjah in 1988 – the only instance of a 49 score in ODIs for India v BlackCaps.@sparknzsport #NZvIND

— Richard V Isaacs (@RVICricketStats) November 30, 2022