नई दिल्‍ली. भारत और न्‍यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच रविवार को हैमिल्टन में दूसरा वनडे मैच बारिश में धुलने के बाद अब क्रिकेट फैंस की नजरें 30 नवंबर को क्राइस्टचर्च (Christchurch) में होने वाले सीरीज के अंतिम मुकाबले टिकी हैं. तीन मैचों की सीरीज में कीवी टीम 1-0 से आगे है. ऐसे में सीरीज ड्रॉ करवाने के लिए भारतीय टीम को यह मुकाबला हर हाल में जीतना होगा. टीम इंडिया ने क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल मैदान में अब तक एक भी वनडे मैच नहीं खेला है. बुधवार को वह पहली बार इस ग्राउंड पर वनडे मैच खेलेगी. भारतीय टीम ने साल 2020 में यहां एकमात्र टेस्ट मैच खेला है. इस टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से शिकस्त दी थी. सिर्फ ऋषभ पंत को इस मैदान पर खेलने का अनुभव है.

11 में से 10 मैच जीत चुके हैं कीवी

न्‍यूजीलैंड की टीम को हेगले ओवल का ग्राउंड बेहद रास आता है और उनका यहां शानदार रिकॉर्ड है. मेजबान टीम ने हेगले ओवल में 11 मैच खेले हैं और उनमें से 10 में जीत हासिल की है. हेगले ओवल की पिच की बात करें तो यहां बल्‍लेबाजों और तेज गेंदबाजों दोनों को फायदा मिलता है. इस मैदान में पहली पारी का औसत स्‍कोर 262 है. कुछ मैचों में यहां 300 से ज्‍यादा के स्‍कोर भी बने है.

On to Christchurch! The team travels South today for the 3rd match of the Sterling Reserve ODI series at Hagley Oval on Wednesday 🏏 #NZvIND pic.twitter.com/CR657FXa2c

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 27, 2022