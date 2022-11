तीसरे टी20 से पहले हार्दिक पंड्या एंड कंपनी ने नेपियर के खूबसूरत रास्तों पर किया इंज्वॉय, देखें VIDEO

नेपियर. न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा और आखिरी टी20 मैच खेलने के लिए टीम इंडिया नेपियर पहुंच गई है. सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण नहीं हो पाया था, दूसरे मैच पर भी बारिश का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन मैच खेला गया और भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड को करारी हार झेलनी पड़ी. अब टीम इंडिया सीरीज का आखिरी मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी. इसके साथ ही न्यूजीलैंड का सूपड़ा भी साफ कर देगी. वहीं न्यूजीलैंड की टीम मैच जीतकर सीरीज को बराबरी पर ही रोकने की कोशिश करेगी.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच मंगलवार, 22 नवंबर को मैकलीन पार्क में होने वाले तीसरे टी-20 से पहले टीम इंडिया नेपियर पहुंच गई है. दूसरे टी-20 में कीवी टीम को 65 रन से हराने के बाद मेन इन ब्लू मंगलवार को सीरीज जीतने के प्रति आश्वस्त होगी. बीसीसीआई के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने माउंट माउंगानुई से नेपियर बस रोड तक भारतीय खिलाड़ियों की यात्रा का वीडियो साझा किया, जिसमें टीम इंडिया के खिलाड़ी रास्ते में मिले सुंदर दृश्यों का आनंद लेते दिख रहे हैं.

📹📹 Of scenic routes, mountains and meadows and some fun along the way as #TeamIndia touchdown Napier ahead of the third and final T20I against New Zealand.#NZvIND pic.twitter.com/zobGI3V0ml

— BCCI (@BCCI) November 21, 2022