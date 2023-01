VIDEO: पृथ्वी शॉ को अहमदाबाद में ईशान किशन ने कैसे किया परेशान, खुद ही देखें

नई दिल्ली. लखनऊ के मुश्किल ट्रैक पर सीरीज बराबरी की जीत के बाद हार्दिक पंड्या एंड कंपनी निर्णायक मैच के लिए अहमदाबाद पहुंच गई है. अहमदाबाद पहुंची भारतीय टीम के खिलाड़ियों को स्वागत के दौरान जमकर मस्ती करते हुए कैमरे में कैद किया गया है. मैच बुधवार, 1 फरवरी को खेला जाना है. रविवार को खेला गया सीरीज का दूसरा मैच लो स्कोरिंग था, लेकिन काफी ज्यादा रोमांचक भी था. शुरुआत में 100 रन का पीछा करना काफी आसान दिख रहा था, लेकिन न्यूजीलैंड के स्पिनरों ने भारतीय बल्लेबाजों के लिए यह रन भी बनाना मुश्किल कर दिया था. हालांकि, कप्तान हार्दिक पंड्या और उप कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अंत में जीत दिला दी.

सोमवार को भारतीय क्रिकेट टीम तीसरे और अंतिम टी20 मैच के लिए अहमदाबाद पहुंच गई. यहां टीम के खिलाड़ियों का होटल में पारंपरिक अंदाज में स्वागत हुआ. इस बीच ईशान किशन स्वागत के दौरान पृथ्वी शॉ को काफी परेशान करते हुए नजर आए. स्वागत के दौरान ईशान बार-बार पृथ्वी शॉ की कैप खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी यह ट्रिक फेल हो गई. पृथ्वी शॉ ने ईशान किशन को ऐसा करने से रोक दिया. बीसीसीआई ने टीम इंडिया के अहमदाबाद पहुंचने और स्वागत का यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

इस वीडियो में ईशान किशन और पृथ्वी शॉ के बीच इस नोंकझोंक को देखा जा सकता है. फैन्स को भी ईशान किशन और पृथ्वी शॉ का यह अंदाज काफी पंसद आ रहा है.

Hello Ahmedabad 👋

We are here for the third & final T20I of the #INDvNZ series 👏 👏#TeamIndia pic.twitter.com/gQ1jPEnPvK

— BCCI (@BCCI) January 30, 2023