IND vs NZ: मुंबई टेस्ट में कौन बना सकता है विराट कोहली के लिए जगह, लीजेंडरी ऑलराउंडर ने बताया

नई दिल्ली. भारत हाल ही में कानपुर के ग्रीनपार्क में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच (India vs New Zealand) जीतने में नाकाम रहा. न्यूजीलैंड के रचिन रवींद्र और ऐजाज पटेल को भारतीय गेंदबाज आउट नहीं कर पाए, जिसके परिणामस्वरुप दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट ड्रॉ पर समाप्त हुआ. इस मैच के बाद सीरीज के दूसरे और अंतिम मैच से पहले प्लेइंग 11 को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है. भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच दूसरा टेस्ट मैच 3 दिसंबर से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है. इस टेस्ट मैच में प्लेइंग 11 में किसे होना चाहिए और किसे नहीं, इसे लेकर दिग्गज अपनी-अपनी राय देने लगे हैं.

कानपुर टेस्ट (IND vs NZ) में इशांत शर्मा (Ishant Sharma) और कप्तान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) समेत कुछ खिलाड़ी ऐसे रहे, जिनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा. जबकि इशांत बिना विकेट के रहे थे, वहीं, दूसरी तरफ रहाणे ने दो पारियों में 35 और 4 के साथ अप्रभावी स्कोर जारी रखा. विराट कोहली (Virat Kohli) के मुंबई टेस्ट के लिए वापसी के साथ, बल्लेबाजी क्रम में एक बदलाव निश्चित है, लेकिन कप्तान के लिए कौन रास्ता बनाता है? निश्चित रूप से, श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) वह खिलाड़ी नहीं हो सकते, यह देखते हुए कि पहली पारी में उनका शतक रहा है. कानपुर टेस्ट की दूसरी पारी में भी उन्होंने अर्धशतक जड़ा था.

ऐसे में गाज या तो अजिंक्य रहाणे या चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) पर गिरने की संभावना है. भारत के पूर्व ऑलराउंडर मदन लाल की माने तो एकमात्र खिलाड़ी, जिसकी जगह विराट कोहली इलेवन में ले सकते हैं, वह अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) हैं.

मदन लाल से जब पूछा गया कि क्या रहाणे मुंबई टेस्ट में प्लेइंग इलेवनका का हिस्सा होंगे? इस पर मदन लाल ने स्पोर्ट्स तक पर कहा, ”मुझे ऐसा नहीं लगता. श्रेयस अय्यर ने दोनों पारियों में बहुमूल्य रन बनाए और फिर पुजारा ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने रन बनाए हैं. उन्होंने भले ही बड़े शतक नहीं बनाए हों, लेकिन पुजारा विकेट पर टिके रहे और रन बनाए. हालांकि, रहाणे के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है. इसलिए मुझे लगता है कि अगर आपको बदलाव करना है तो केवल एक ही व्यक्ति है, जिसकी जगह विराट ले सकते हैं, वह हैं- अजिंक्य रहाणे.”

अजिंक्य रहाणे पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. पिछले साल एमसीजी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच जिताने वाले शतक के बाद रहाणे ने 12 मैचों में केवल दो अर्धशतक जमाए हैं. इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में उनका औसत 18.66 का और अगस्त-सितंबर में इंग्लैंड में खेले गए चार टेस्ट में औसत 15.57 का रहा है.

