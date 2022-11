VIDEO: अर्शदीप सिंह ने कहा- मैं तीसरे टी20 में हैट्रिक के बारे में सोच रहा था, लेकिन...

नई दिल्ली. टीम इंडिया (Team India) ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन किया. सीरीज (IND vs NZ) का अंतिम मैच बारिश के चलते पूरा नहीं हो सका और यह टाई पर खत्म हुआ. इस तरह से हार्दिक पंड्या की अगुआई में भारतीय टीम ने 3 मैचों की सीरीज पर 1-0 से कब्जा किया. अंतिम मुकाबले में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) और मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) दोनों ने 4-4 विकेट झटके थे. मेजबान कीवी टीम ने पहले खेलते हुए 160 रन बनाए थे. जवाब में बारिश के कारण खेल रोके जाने पर भारत ने 9 ओवर में 4 विकेट पर 75 रन बना लिए थे. अब दोनों टीमों के बीच 25 नवंबर से 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू हो रही है.

बीसीसीआई ने अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज की बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. इसमें अर्शदीप सिंह ने हैट्रिक को लेकर बड़ी बात कही है. 19वें ओवर की पहली गेंद पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप ने डेरिल मिचेल और दूसरी गेंद पर जिमी नीशम को पवेलियन भेजा. अब वे हैट्रिक के नजदीक थे. लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके थे. तीसरी गेंद पर एडम मिल्ने रन आउट जरूर हुए. अर्शदीप ने 4 ओवर में 37 रन देकर 4 विकेट झटके थे.

