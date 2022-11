VIDEO: कैप बांटने के दौरान अर्शदीप सिंह ने दिया मजेदार रिएक्शन, उतारी गब्बर की नकल

नई दिल्ली: भारत शुक्रवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेल रहा है. टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले गेंदबाजी चुनी. मुकाबले में खास बात यह रही कि भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) और उमरान मलिक (Umran Malik) अपना पहला वनडे मुकाबला खेल रहे हैं. कप्तान शिखर धवन प्लेइंग XI को जब कैप बांट रहे थे तो उस दौरान अर्शदीप सिंह ने मजेदार रिएक्शन दिया. जिसका वीडियो सोशल वीडियो पर वायरल हो रहा है.

बीसीसीआई ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें शिखर धवन प्लेइंग XI को कैप दे रहे हैं. इस दौरान जब वह तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को कैप देने गए तो अर्शदीप सिंह ने थाई-फाइव करते हुए मजेदार रिएक्शन दिया. बता दें कि इस एक्शन को शिखर धवन अक्सर दिया करते है. इसे गब्बर का पसंदीदा एक्शन भी कहा जाता है.

Moment to cherish! 😊

Congratulations to @arshdeepsinghh and @umran_malik_01 as they are set to make their ODI debuts 👏 👏#TeamIndia | #NZvIND pic.twitter.com/VqgTxaDbKm

— BCCI (@BCCI) November 25, 2022