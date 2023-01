IND vs NZ: न्यूजीलैंड से 1 दिन में 2 बार होगा महायुद्ध, दोपहर से लेकर रात तक रहेगा रोमांच

हाइलाइट्स भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 27 जनवरी को होगा. टीम इंडिया ने वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड को क्लीन स्वीप किया है.

नई दिल्ली. नए साल की शुरुआत भारत ने शानदार तरीके से की है फिर चाहे वनडे हो या टी20. पहले श्रीलंका (India vs Sri Lanka) को धूल चटाते हुए भारत ने शुरुआत की. उसके बाद अब दुनिया टॉप टीम को रिमांड पर ले लिया. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) एंड कंपनी के सामने वनडे सीरीज में कीवी टीम ने घुटने टेक दिए, अब बारी है टी20 की. 27 जनवरी को एक ही दिन में टीम इंडिया दो बार न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) से भिड़ेगी. टी20 सीरीज में कप्तानी का जिम्मा स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या संभालेंगे.

वनडे की बात करें तो पहले मैच में न्यूजीलैंड ने शानदार टक्कर दी थी. लेकिन उसके बाद दोनों मैच में भारतीय टीम हावी रही. वनडे में क्लीन स्वीप का दर्द न्यूजीलैंड का भर नहीं पाया. अब भारत से एक ही दिन में दो बार न्यूजीलैंड का सामना होगा. टी20 वर्ल्ड कप और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी कीवी टीम को शिकस्त ही मिली है.

6 घंटे में 2 बार भिड़ेगा भारत

27 जनवरी को एक मुकाबला भारत में होगा जबकि दूसरा मैच साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा. जी हां, पहले अंडर-19 वर्ल्ड कप में महिला टीम न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल में भिड़ेगी. वहीं, शाम को हार्दिक पंड्या की अगुआई में टीम इंडिया रांची में कीवी टीम के खिलाफ मैदान में उतरेगी. फैंस का मनोरंजन दोपहर से लेकर देर रात तक रहेगा.

राहुल के बाद अब अक्षर पटेल भी दूल्हा बनने को तैयार, मेहंदी सेरेमनी की तस्वीर आई सामने…

अंडर-19 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन

भारतीय महिला टीम ने टी20 अंडर-19 वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. शेफाली वर्मा की अगुआई में भारत ने शुरुआत ही अच्छी की थी. वहीं, अब टीम इंडिया ट्रॉफी से महज दो कदम दूर है. सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 1.30 बजे खेला जाएगा. वहीं, भारत में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज की शुरुआत शाम 7 बजे से होगी.

Tags: IND vs NZ, India vs new zealand, India Women, Shefali Verma, Team india