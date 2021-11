IND vs NZ: सीरीज से पहले खिलाड़ियों का मजेदार फोटोशूट वायरल- VIDEO

नई दिल्ली. भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच आज यानी17 नवंबर से सीरीज का आगाज हो रहा है. पहला टी20 मैच जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में खेला जाएगा. इस सीरीज के शुरू से होने से पहले भारतीय क्रिकेट टीम (Team India) के खिलाड़ियों ने एक फोटोशूट करवाया. यह फोटोशूट काफी मजेदार रहा, क्योंकि सभी खिलाड़ी जमकर मस्ती करते हुए नजर आए. नए और पुराने खिलाड़ियों ने जर्सी में अपना फोटोशूट करवाया. खिलाड़ियों ने अलग-अलग पोज में अपना फोटोशूट करवाया, जिसका वीडियो बीसीसीआई ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. दरअसल, भारत और न्यूजीलैंड सीरीज (IND vs NZ) के साथ ही भारतीय क्रिकेट के नए युग का आगाज भी हो रहा है.

रवि शास्त्री (Ravi Shastri) का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) को टीम इंडिया के नए हेड कोच की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसी तरह विराट कोहली (Virat Kohli) के टी20 इंटरनेशनल की कप्तानी छोड़ने के बाद रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को नया कप्तान बनाया गया है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज में कई सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है. उनकी जगह आईपीएल में शानदार परफॉर्म करने वाले खिलाड़ियों जैसे ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, आवेश खान, मोहम्मद सिराज, वेंकटेश अय्यर को टीम में चुना गया है.

सीजन की पहली घरेलू सीरीज शुरू होने से कोच और खिलाड़ी जयपुर पहुंच गए थे. जरूरी क्वारंटीन पूरा करने के बाद नए कोच और नए कप्तान के साथ कई युवा चेहरों ने मैदान पर अभ्यास किया. राहुल द्रविड़ भी खुद रोहित शर्मा को थ्रो डाउन की प्रैक्टिस करवाते हुए नजर आए थे.

