नई दिल्‍ली. टीम इंडिया (Team India) ने न्‍यूजीलैंड के खिलाफ तीन टी20 मैचों की सीरीज 1-0 से जीत ली है. मंगलवार को खेला गया सीरीज का अंतिम मैच बारिश के कारण टाई हो गया था. इस मुकाबले में कीवी टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 19.4 ओवर में 10 विकेट खोकर 160 रन बनाए थे. न्‍यूजीलैंड को सम्‍मानजनक स्‍कोर तक पहुंचाने में डेवॉन कॉनवे (Devon Conway) और ग्लेन फिलिप्स (Glenn Phillips) की अहम भूमिका रही. कॉनवे ने 49 गेंदों में 59 रन बनाए जबकि फिलिप्स ने 33 गेंदों में 54 रनों की आतिशी पारी खेली. फिलिप्स की बेखौफ बल्‍लेबाजी से खुश होकर आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद (SunRisers Hyderabad) ने उनकी तारीफ की है. सनराइजर्स हैदराबाद ने ट्वीट करते हुए लिखा, दबाव में शानदार अर्धशतक, ग्लेन.

सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल मिनी ऑक्शन से पहले कुछ खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जिसमें न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स भी शामिल हैं. भारत के खिलाफ अपनी पारी में फिलिप्स ने एक छक्का इतना लंबा मारा कि गेंद स्टेडियम के बाहर जाकर गिरी. ये छक्का 14वें ओवर की पांचवीं गेंद पर देखने को मिला, जब भुवनेश्वर की गेंद पर फिलिप्स ने एक ताकतवर शॉट लगाया. फिलिप्स के इस छक्के का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है.

#GlennPhillips hits the ball out of the ground 🔥🔥🔥 #INDvNZ #NZvINDonPrime pic.twitter.com/DhrnoIz1wL

