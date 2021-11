IND vs NZ: केएस भरत का खुलासा- तैयार होने के लिए मिले सिर्फ 12 मिनट, बताया- दिमाग में क्या चल रहा था

नई दिल्ली. कानपुर टेस्ट के तीसरे दिन का खेल शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही रिद्धिमान साहा (Wriddhiman Saha) ने टीम मैनेजमेंट को गर्दन में जकड़न की शिकायत की. आनन-फानन में उनके बैकअप के तौर पर टीम में चुने गए दूसरे विकेटकीपर केएस भरत (KS Bharat) को सब्सिट्यूट के तौर पर उतारा गया. लेकिन भरत ने तीसरे दिन के खेल में शानदार विकेटकीपिंग की. पिच पर असमान उछाल था और भरत ने 85.3 ओवर के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और दो बहुत ही शानदार कैच लपके, साथ ही स्टंपिंग के लिए शानदार रिफलेक्स भी दिखाये, जो असमान उछाल के कारण गलत भी हो सकते थे. विकेट के पीछे श्रीकर भरत की काबिलियत बंगाल के 37 साल के विकेटकीपर के लिये रातों की नींद गंवाने के लिये काफी है.

इससे भी खराब बात, रिद्धिमान साहा (Wriddhiman Saha) का गलत समय पर चोटिल होना भी उनके खिलाफ ही जा रहा है और साथ ही उनकी बल्लेबाजी भी ऋषभ पंत के भारतीय टेस्ट प्रारूप में आने के बाद खराब ही होती जा रही है.

मेरे पास तैयार होने के लिए 12 मिनट ही थे: भरत

केएस भरत (KS Bharat) ने भी तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद बीसीसीआई टीवी पर आर अश्विन और अक्षर पटेल (Axar Patel) के साथ हुई बातचीत में खुलासा किया कि उनके पास मैच के लिए तैयार होने के लिए सिर्फ 12 मिनट ही थे. भरत ने कहा, “आम तौर पर, मैं अपनी सुबह की दिनचर्या कर रहा था और फिर सपोर्ट स्टाफ ने मुझे तैयार होने के लिए कहा. मैच के लिए तैयार होने के लिए मेरे पास केवल 12 मिनट थे.”

