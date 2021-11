IND vs NZ: केएल राहुल ने नए कप्तान रोहित शर्मा को लेकर कही बड़ी बात, बोले- सभी को अपना रोल पता होना चाहिए

जयपुर. केएल राहुल (KL Rahul) टी20 सीरीज के अलावा रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की कप्तानी को लेकर भी उत्सुक हैं. भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज 17 नवंबर से शुरू हो रही है. मालूम हो कि टी20 वर्ल्ड कप के बाद मुख्य कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) का कार्यकाल खत्म हो चुका है, जबकि विराट कोहली (Virat KOhli) ने टी20 टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया. अगला टी20 वर्ल्ड कप 12 महीने ही दूर है. ऐसे में टीम की आगे की तैयारी बेहद महत्वपूर्ण है.

टी20 के नए कप्तान रोहित शर्मा के बारे में केएल राहुल ने कहा , ‘हमने आईपीएल में उन्हें देखा है और उनके आंकड़े सब कुछ कहते हैं. उन्हें खेल की जबर्दस्त समझ है और वह कुशल रणनीतिकार हैं. यही वजह है कि कप्तान के तौर पर वह इतना कुछ हासिल कर सके.’ उन्होंने कहा, ‘वे ड्रेसिंग रूम में ठहराव लेकर आएंगे. अगले कुछ सप्ताह में यह जानना रोचक होगा कि टीम के लिए उसके क्या लक्ष्य हैं. टीम गेम में फैसले सामूहिक तौर पर लिए जाते हैं और नेतृत्व समूह का काम यह सुनिश्चित करना होता है कि हर किसी को उसकी भूमिका के बारे में पता हो और वह टीम में सुरक्षित महसूस करे.’

