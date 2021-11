IND vs NZ: केएल राहुल एयरपोर्ट पर भी गेंद के साथ खेलते दिखे, रोहित शर्मा की हुई तलाशी, देखें वीडियो

रांची. केएल राहुल (KL Rahul) को टी20 टीम का नया उप-कप्तान बनाया है. सीरीज के (India vs New Zealand) पहले मुकाबले में वे कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके थे. हालांकि टीम इंडिया (Team India) 5 विकेट से मुकाबला जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना चुकी है. दूसरा मुकाबला कल यानी 19 नवंबर को रांची (Ranchi) में खेला जाएगा. जयपुर से रांची जाते हुए बीसीसीआई (BCCI) ने टीम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इसमें राहुल एयरपोर्ट पर गेंद के साथ दिख रहे हैं.

वीडियो में दिख रहा है कि कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) सहित कई खिलाड़ियों की एयरपोर्ट पर तलाशी ली जा रही है. इसके बाद टीम एमएस धोनी (MS Dhoni) के शहर रांची पहुंच गई है. जयपुर में खेले गए पहले टी20 मैच में टीम को अंतिम ओवर में जीत मिली थी. रांची में भी मैच शाम को 7 बजे से शुरू होना है. ऐसे में यहां भी टॉस अहम रहेगा. ओस के कारण बाद में गेंदबाजी आसान नहीं रहेगी.

It was time for goodbye Jaipur & hello Ranchi 👋

Fans in Ranchi welcomed #TeamIndia with smiles on the eve of the 2nd @Paytm #INDvNZ T20I 🙂👍 pic.twitter.com/0I9hmBtXFX

