IND vs NZ LIVE Score: न्यूजीलैंड ने जीता टॉस, टीम इंडिया करेगी पहले बल्लेबाजी

India Playing XI vs New Zealand 1st ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला वनडे मैच ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जा रहा है. इस मैच के जरिए पेसर अर्शदीप सिंह और उमरान मलिक वनडे में डेब्यू कर रहे हैं. पढ़िए भारत की प्लेइंग 11…

IND vs NZ 1st ODI: न्यूजीलैंड के खिलाफ 25 नवंबर से शुरू हो रही वनडे सीरीज में टीम इंडिया शिखर धवन की अगुवाई में आकलैंड में 19 साल का सूखा खत्म करने का प्रयास करेगी. असल में, यहां पर टीम इंडिया का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है. आकलैंड में भारत ने न्यूजीलैंड से आखिरी बार वनडे मैच 2003 में जीता है. यहां पढ़िए पूरी खबर…

India vs New Zealand Live Weather Update: भारत और न्यूीजैंड पहले वनडे में बारिश की संभावना ना के बराबर है. हालांकि आसमान में बादल छाए रहेंगे. दिन का तापमान 16 से 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. क्रिकेट प्रेमी पूरे मैच का आनंद उठा सकते हैं.

IND vs NZ: ऋषभ पंत की वजह से कटेगा सैमसन का पत्ता! शिखर धवन ने वनडे सीरीज से पहले मैच से पहले किया संजू का समर्थन

India vs New Zealand 1st ODI: टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड को शिकस्त देने के बाद टीम इंडिया की तैयारी वनडे सीरीज जीतने की है. भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 25 नवंबर को ऑकलैंड में खेला जाएगा. इस बीच संजू सैमसन और ऋषभ पंत काफी चर्चा का विषय बने हुए हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर…