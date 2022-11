IND vs NZ LIVE Score: भारत और न्यूजीलैंड में वेलिंगटन में भिड़ंत, जानें कब होगा टॉस

IND vs NZ LIVE Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 12 बजे से खेला जाएगा. टॉस मुकाबले से आधे घंटे पहले होगा. यह मैच वेलिंगटन के स्काई स्टेडियम में खेला जाएगा.

IND vs NZ LIVE Streaming: हार्दिक पंड्या की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड दौरे पर टी20 सीरीज के लिए तैयार है. पहला टी20 मैच 18 नवंबर को वेलिंगटन में खेला जाएगा. मैच दोपहर 12 बजे (भारतीय समय) शुरू होगा. जानिए India vs New Zealand टी20 सीरीज से जुड़ी हर बात…