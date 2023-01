VIDEO: मां की ख्वाहिश- बेटा खेले वर्ल्ड कप, पिता की मौत के बाद विरोधियों पर कहर बनकर टूटे, अब घर में उखाड़े स्टंप

नई दिल्ली. टीम इंडिया (Team India) ने साल 2023 की शुरुआत बेहतरीन अंदाज में की. भारत ने पहले श्रीलंका के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज जीती. रोहित शर्मा (Rohit Sharma ) की कप्तानी में टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में (IND vs NZ) भी जीत के साथ आगाज किया है. भारत ने पहले मुकाबले में कीवी टीम को 12 रन से हराया. शुभमन गिल के 208 रन के दम पर भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 349 रन बनाए थे. जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 50वें ओवर की दूसरी गेंद पर 337 रन बनाकर आउट हो गई. तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) पहली बार अपने होम ग्राउंड हैदराबाद में खेल रहे थे. उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 46 रन देकर 4 विकेट झटके.

मैच के बाद बीसीसीआई ने मोहम्मद सिराज की मां का एक वीडियो शेयर किया है. इसमें वे कह रही हैं कि वे चाहती हैं कि उनका बेटा लगातार अच्छा प्रदर्शन करता रहे और वर्ल्ड कप में भी खेले. वीडियो में सिराज ने कहा कि मैं अपने होम ग्राउंड पर पहला इंटरनेशनल मैच खेल रहा था. यहां फैमिला आई हुई है. ऐसे में मुझे अच्छा लग रहा है. इसके बाद उनके दोस्त और भाई सिराज की सराहना करते हुए कहा कि आज उसका दोनों सपना पूरा हो गया. उसका पहला सपना था, भारत की ओर से खेलने का और दूसरा सपना हैदराबाद में खेलने का. उनके भाई ने कहा कि हम इस क्षण का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे.

दादी भी पहुंची स्टेडियम

मोहम्मद सिराज का मैच देखने के लिए उनकी दादी भी स्टेडिय पहुंची थीं. मां ने कहा कि वे चाहती हैं कि मेरा बेटा इसी तरह टीम इंडिया का नाम रोशन करता रहे. मालूम हो कि माइकल ब्रेसवेल और मिचेल सेंटनर ने 150 से अधिक रन की साझेदारी करके मैच में न्यूजीलैंड की लगभग वापसी करा दी थी, लेकिन सिराज ने 46वें ओवर में ना सिर्फ सेंटनर को आउट किया बल्कि लगातार 2 गेंद पर 2 विकेट भी झटके. 10 ओवर में उनकी 39 गेंद पर कोई रन नहीं बना.

A perfect and eventful day for @mdsirajofficial, who played his first international game at his home ground and had his family watching him sparkle for #TeamIndia with the ball

Watch as his friends and family share their thoughts #INDvNZ pic.twitter.com/AXPVWbxs9z

— BCCI (@BCCI) January 18, 2023