VIDEO: न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टी20 देखने पहुंचे माही, धोनी-धोनी से गूंजा स्टेडियम

नई दिल्ली: टीम इंडिया को न्यूज़ीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा. वनडे में लगातार तीन जीत के बाद टीम इंडिया की न्यूजीलैंड के खिलाफ इस दौरे पर पहला मैच गंवाना पड़ा. न्यूजीलैंड की टीम ने यह मुकाबला 21 रन से अपने नाम किया. मैच के दौरान पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) भी टीम इंडिया का हौसला बढ़ाने के लिए स्टेडियम में मौजूद थे.

दरअसल, पहला मैच महेंद्र सिंह धोनी के होम ग्राउंड झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया. इस मौके पर धोनी भी टीम इंडिया को चीयर करने पहुंचे. धोनी ने मुकाबले से पहले भी टीम इंडिया के साथ समय बिताया था. बता दें कि मैच के दौरान धोनी के साथ उनकी वाइफ साक्षी भी मौजूद थी. इस वीडियो को बीसीसीआई द्वारा पोस्ट किया किया गया है, जो वायरल हो रहा है.

