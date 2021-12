IND vs NZ: भावुक विराट कोहली ने रीप्ले देख राहुल द्रविड़ के कंधे पर हाथ रख पीट लिया माथा! फैन्स भी भड़के, देखें Video

नई दिल्ली. विराट कोहली (Virat Kohli) और मुख्य कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) को विश्वास नहीं हो रहा है कि उन्होंने भारतीय कप्तान को भारत बनाम न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच दूसरे टेस्ट मैच में तीसरे अंपायर द्वारा एलबीडब्ल्यू आउट दिए जाने के बाद क्या देखा. टीवी अंपायर वीरेंद्र शर्मा (Virender Sharma) ने विराट कोहली आउट दिया, जबकि रीप्ले में भी साफ देखा जा सकता है कि यह आउट नहीं था. कमेंट्री कर रहे वीवीएस लक्ष्मण ने भी कहा, मुझे तो लगा कि यह इनसाइड एज था और गेंद डीविएट हुई है. विराट भी इस फैसले के बाद नाराज दिखाई दिए और उन्होंने अंपायर से बात भी की, लेकिन उन्हें पवेलियन वापस लौटना पड़ा.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है. बारिश की वजह से देर से शुरू हुए मैच में भारत ने शुरुआत में अपनी बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन न्यूजीलैंड के स्पिनर ऐजाज पटेल ने एक के बाद एक लगातार 3 विकेट चटका कर वापसी कर ली है. शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा के आउट होने के बाद कप्तान विराट कोहली क्रीज पर लौटे. कोहली को भारत की पारी के 30वें ओवर में ऐजाज पटेल की गेंद फ्रंट पैड पर गई और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के अपील करने के बाद मैदानी अंपायर ने उन्हें आउट करार दिया.

IND vs NZ: विराट कोहली को दिया गलत आउट? मैदान पर लौटते ही हुआ ‘अन्याय’! देखें VIDEO

अंपायर अनिल चौधरी द्वारा उंगली उठाए जाने के तुरंत बाद विराट कोहली ने डीआरएस लिया. रीप्ले से पता चला कि कोहली को अंदर का किनारा मिला, लेकिन यह पता लगाना मुश्किल था कि गेंद पैड से टकराने से पहले बल्ले से लगी या उसी समय प्रभाव हुआ. टीवी अंपायर वीरेंद्र शर्मा ने मैदानी अंपायर के फैसले के साथ रहने का फैसला करने से पहले कई रीप्ले और विभिन्न कोणों से देखा, क्योंकि उनके पास सबूत अनिर्णायक थे. बड़े पर्दे पर तीन रेड दिखाई दिए और कोहली को आउट दिया गया, लेकिन कप्तान इस फैसले से खुश नहीं थे.

हताशा में चलने से पहले कोहली ने मैदानी अंपायरों के साथ एक संक्षिप्त बातचीत की. यहां तक ​​कि जब ड्रेसिंग रूम में अपने बगल में टीवी स्क्रीन पर रीप्ले देखे जा रहे थे तो कोच द्रविड़ के चेहरे पर भी आश्चर्य का भाव था. वहीं, फैन्स भी इस निर्णय से नाखुश नजर आ रहे थे. कोहली को ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद द्रविड़ के साथ निर्णय पर चर्चा करते देखा गया, क्योंकि ऐजाज पटेल ने ओवर में दो विकेट लेकर भारत को हिला दिया है. कोहली के असफल रेफरल के कारण उन्होंने एक समीक्षा भी खो दी.

Clearly see there was deviation. Ball hit bat first. Virat Kohli immediately take review. Third umpire doing such mistake. Nothing is going good for Virat Kohli. #IndvsNZtest #ViratKohli pic.twitter.com/P3Ugpa3rY3

— Arjit Gupta (@guptarjit) December 3, 2021