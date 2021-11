IND vs NZ: टीम इंडिया की नई शुरुआत, प्रैक्टिस सेशन में उतरे रोहित शर्मा-राहुल द्रविड़- VIDEO

नई दिल्ली. टीम इंडिया (Team India) के नवनियुक्त मुख्य कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) नए टी20 इंटरनेशनल कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के साथ नेट्स पर उतरे. टीम इंडिया ने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया. तीन मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम 17 नवंबर को न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) का मुकाबला करने के लिए तैयार है. राहुल द्रविड़ के साथ पारस म्हाम्ब्रे और बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर भी शामिल थे. तीनों ने अभ्यास सत्र की शुरुआत करने के लिए मैदान में कदम रखा. टी20 इंटरनेशनल कप्तान रोहित शर्मा को म्हाम्ब्रे और राठौर के साथ बातचीत करते हुए भी देखा गया.

प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वालों में रविचंद्रन अश्विन, दीपक चाहर, मोहम्मद सिराज, ऋषभ पंत, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, ईशान किशन, अक्षर पटेल शामिल थे. भारत न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के साथ 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगा और उसके बाद दो टेस्ट मैच खेलेगा. पहला टी20 मैच 17 नवंबर को जयपुर में, दूसरा टी20 मैच 19 नवंबर को रांची में और तीसरा टी20 मैच 21 नवंबर को कोलकाता में खेले जाएगा. दो टेस्ट कानपुर (25-29 नवंबर) और मुंबई (3-7 दिसंबर) में खेले जाएंगे. इससे पहले दिन में भारत टी20 इंटरनेशनल डिप्टी केएल राहुल ने कहा कि टीम का फोकस अगला विश्व कप होगा, लेकिन सीरीज भी समान रूप से महत्वपूर्ण है.

IND vs NZ: केन विलियमसन भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में नहीं खेलेंगे, जानिए कौन करेगा कप्तानी

हर सीरीज है महत्वपूर्ण: केएल राहुल

केएल राहुल ने सीरीज से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ”हमारा दीर्घकालिक लक्ष्य विश्व कप पर ध्यान केंद्रित करना है, लेकिन हम प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करेंगे और अब से हर सीरीज महत्वपूर्ण है. हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि कौन से संयोजन हमारे लिए सही हैं और विश्व कप के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन अभी हम एक समय में एक सीरीज पर ध्यान केंद्रित करेंगे.”

New roles 👌

New challenges 👊

New beginnings 👍

Energies were high yesterday on Day 1 at the office for #TeamIndia T20I captain @ImRo45 & Head Coach Rahul Dravid. 👏 👏#INDvNZ pic.twitter.com/a8zlwCREhl

