IND vs NZ ODI: मैच से पहले ऑकलैंड में ‘सुपर फैन’ से मिली टीम इंडिया, खिंचवाई सेल्फी; देखें VIDEO

आकलैंड. टीम इंडिया और न्यूजीलैंड कल यानी 25 नवंबर से 3 मैचों की वनडे सीरीज में एक-दूसरे के सामने होंगे. सीरीज का पहला मैच ऑकलैंड में खेला जाएगा. टीम इंडिया ऑकलैंड पहुंच चुकी है और पहले वनडे से पहले पूरी तरह से तैयार है. टीम ने दो दिन जमकर अभ्यास किया है. इस बीच मैच से पहले टीम इंडिया ऑकलैंड में अपने सुपर फैन दिव्यांश से मिली. इसका वीडियो बीसीसीआई ने ट्वीटर पर पोस्ट किया है.

शिखर धवन की अगुवाई में टीम इंडिया पूरी तैयारी के साथ कीवी टीम का सामना करने उतर रही है. मैच से पहले टीम इंडिया सुपर फैन दिव्यांश मिलने पहुंची और खिलाड़ियों ने उसके साथ सेल्फी खिंचवाकर दिन बना दिया. बीसीसीआई ने वीडियो शेयर किया है, जिसमें देखा सकता है कि टीम इंडिया के खिलाड़ी एक-एक करके व्हील चेयर में बैठे दिव्यांश के साथ सेल्फी खींच रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं. बता दें कि दिव्यांश दिव्यांग हैं, लेकिन खिलाड़ियों को अपने पास देखकर वह बेहद उत्साहित हुए.

A moment to savour for #TeamIndia‘s super fan, Divyaansh after some memorable interactions in Auckland ahead of the #NZvIND ODI series 👏👏 pic.twitter.com/QopVaQCKDT

— BCCI (@BCCI) November 24, 2022