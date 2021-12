IND vs NZ: 'बोल्ड होने के बाद रिव्यू?' अश्विन के आउट होने पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने यूं कसा तंज

नई दिल्ली. रविचंद्नन अश्विन (Ravichandran Ashwin) बीते कुछ साल से टेस्ट क्रिकेट में हर रोल में फिट नजर आए हैं. उन्हें जब भी खेलने का मौका मिला तो गेंद के साथ-साथ कई मौकों पर बल्ले से भी धमाल मचाया. न्यूजीलैंड के खिलाफ कानपुर टेस्ट में भी उन्होंने ऐसा ही प्रदर्शन किया था. अश्विन ने इस टेस्ट की दोनों पारी में 30 से अधिक रन बनाने के साथ 3-3 विकेट लिए थे. हालांकि, मुंबई टेस्ट उनके लिए अब तक अच्छा नहीं बीता. टेस्ट के दूसरे दिन बल्लेबाजी के लिए उतरे अश्विन कीवी स्पिनर एजाज पटेल (Ajaz Patel) की पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले क्लीन बोल्ड हो गए. एजाज की इस गेंद को अश्विन बिल्कुल समझ नहीं पाए और पिच पर पड़ते ही यह सीधा उनका ऑफ स्टम्प ले उड़ी.

आर अश्विन (R Ashwin) को यह पता ही नहीं चला कि वो बोल्ड हो गए. उन्हें लगा कि विकेटकीपर ने शायद उन्हें कैच आउट या स्टम्प किया है. इस गफलत में उन्होंने डीआरएस मांग लिया. अंत में अंपायर्स ने टीवी रीप्ले का सहारा लिया, जिसमें यह साफ हो गया कि गेंद सीधे उनके ऑफ स्टम्प से टकराई थी. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्पिनर ब्रैड हॉग (Brad Hogg) ने ट्विटर पर अश्विन के मजे ले लिए. हॉग ने ट्विटर पर मजेदार मीम शेयर किया. उन्होंने इसका कैप्शन लिखा- अश्विन ने बोल्ड होने के बाद भी रिव्य मांगा ?

Ravi Ashwin goes for a golden duck Ajaz Patel is now on fire #IndvsNZtest #INDvsNZ pic.twitter.com/VUQ6IfRFRx

— CRICKET VIDEOS (@AbdullahNeaz) December 4, 2021