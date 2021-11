IND vs NZ 3rd T20I: आवेश खान कोलकाता में करेंगे डेब्यू! ऐसी हो सकती है भारत की प्लेइंग 11

कोलकाता. भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) को अब न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज (IND vs NZ 3rd T20I) का अंतिम मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान पर खेलना है. रविवार को तीसरे टी20 मैच में रिजर्व खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है. जयपुर और रांची में जीतने के बाद भारतीय टीम सीरीज (India vs New Zealand) अपने नाम कर चुकी है. अब टीम इंडिया की नजरें न्यूजीलैंड के खिलाफ ‘क्लीन स्वीप’ पर है. इस मुकाबले में तेज गेंदबाज आवेश खान (Avesh Khan) डेब्यू कर सकते हैं. आईपीएल (IPL) में अच्छा प्रदर्शन करने वाले रुतुराज गायकवाड़ और युजवेंद्र चहल को भी मौका मिलने की संभावना है..

टी20 सीरीज के एक सप्ताह के भीतर ही न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है. रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ अब रिजर्व खिलाड़ियों को मौका देकर परखना चाहेंगे. छठे गेंदबाज को चुनने की दशा में वेंकटेश अय्यर से गेंदबाजी कराई जा सकती है चूंकि हुगली नदी से उठने वाली हवाओं से उन्हें अतिरिक्त स्विंग मिलेगी. अय्यर को पहले दो मैचों में गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला.

आईपीएल में आरेंज कैप रहे रुतुराज गायकवाड़ पहले तीन स्थानों में से किसी भी क्रम पर बल्लेबाजी कर सकते हैं. इसके लिये उपकप्तान केएल राहुल को बाहर बैठना होगा. राहुल को आराम देना सही होगा क्योंकि चार दिन बाद उन्हें टेस्ट सीरीज खेलनी है. अक्षर पटेल या रविचंद्रन अश्विन की जगह युजवेंद्र चहल खेल सकते हैं. विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप से लगातार खेल रहे ऋषभ पंत की जगह ईशान किशन को मौका दिया जा सकता है.

आवेश खान कर सकते हैं डेब्यू

इसी तरह दीपक चाहर या भुवनेश्वर कुमार की जगह आवेश खान को उतारा जा सकता है. जसप्रीत बुमराह को सीरीज के लिये आराम दिया गया है और ऐसे में भारत एक और तेज गेंदबाज की तलाश करना चाहेगा जो लगातार 140 किमी प्रति घंटे या उससे अधिक की रफ्तार से गेंदबाजी कर सके. यूएई में भी देखा गया था अतिरिक्त तेजी से की गयी गेंद लाभ पहुंचाती हैं औरे ऐसे में आवेश पर सभी की निगाह रहेगी. उन्होंने आईपीएल 2021 में 16 मैचों में 24 विकेट चटकाया था.

भारत (संभावित प्लेइंग-XI) : रोहित शर्मा (कप्तान), रुतुराज गायकवाड़, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन (विकेटकीपर), वेंकटेश अय्यर, अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल, आवेश खान, हर्षल पटेल और भुवनेश्वर कुमार.

न्यूजीलैंड (संभावित प्लेइंग-XI): मार्टिन गप्टिल, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम सिफर्ट, मार्क चैपमैन, जिमी नीशम, टिम साउदी (कप्तान), मिचेल सेंटनर, ईश सोढ़ी, ट्रेंट बोल्ट और एडम मिल्ने.

